LIVE Musetti-Draper 0-0 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | iniziata la semifinale

DIRETTA LIVE20.11 Inizia la partita con Draper in battuta.20.08 Matteo Berrettini, anche se solo per un set, è stato l'unico ad impensierire Draper in questo torneo.20.07 Inizia la fase di riscaldamento.20.06 Musetti vince il sorteggio e decide di rispondere.20.04 I giocatori fanno il loro ingresso in campo.20.02 Lorenzo Musetti, a nostro avviso, ha compiuto un enorme salto di qualità a seguito della finale conquistata a Montecarlo. Adesso è un 'terraiolo' vero, capace di sviluppare un gioco asfissiante e vario, che lo rende difficilmente battibile da chiunque, soprattutto 3 set su 5. E per chiunque intendiamo che non sarà facile da battere nemmeno per Sinner e Alcaraz.19.58 Musetti è già sicuro di chiudere la settimana almeno da n.9 del mondo. Se vincerà oggi, sarà sicuro di chiudere almeno da n.

