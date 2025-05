LIVE Italia-Oman 6-4 Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA | gli azzurri devono stringere i denti

DIRETTA LIVE-5.02 Al Oraimi alza il pallone verso Al Sauti che anticipa l’uscita di Casapieri, serve il compagno. Italia-Oman 6-4.-5.31 Traversa per l’Oman che ha cercato subito la reazione con una rovesciata dalla distanza che aveva battuto Casapieri.-5.52 Goooooooooooooooooooooooooollllll!! Rete fantastica di Josep Gentilin che è lesto a precipitarsi sul pallone su un retropassaggio, toccando leggermente la palla e superando il portiere avversario. Italia-Oman 6-3.-6.13 Conclusione da dimenticare per Fazzini con la palla che termina sul fondo-6.15 Magia di Fazzini che fa passare il pallone in mezzo a tre avversari e subisce fallo-6.46 Gooooooooooooooooool!! Punizione perfetta di Alessandro Remedi che si riscatta dopo il rigore sbagliato nel secondo tempo e riporta gli azzurri sul +2. 🔗 Oasport.it - LIVE Italia-Oman 6-4, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: gli azzurri devono stringere i denti CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5.02 Al Oraimi alza il pallone verso Al Sauti che anticipa l’uscita di Casapieri, serve il compagno.6-4.-5.31 Traversa per l’che ha cercato subito la reazione con una rovesciata dalla distanza che aveva battuto Casapieri.-5.52 Goooooooooooooooooooooooooollllll!! Rete fantastica di Josep Gentilin che è lesto a precipitarsi sul pallone su un retropassaggio, toccando leggermente la palla e superando il portiere avversario.6-3.-6.13 Conclusione da dimenticare per Fazzini con la palla che termina sul fondo-6.15 Magia di Fazzini che fa passare il pallone in mezzo a tre avversari e subisce fallo-6.46 Gooooooooooooooooool!! Punizione perfetta di Alessandro Remedi che si riscatta dopo il rigore sbagliato nel secondo tempo e riporta glisul +2. 🔗 Oasport.it

