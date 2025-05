LIVE Italia-Oman 2-2 Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA | azzurri ripresi a fine primo tempo

DIRETTA LIVE-0.00 Finisce qui il primo tempo. Italia-Oman 2-2.-0.19 Alla crossa in mezzo verso Zurlo che tira di prima senza trovare la porta.-1.32 Arriva subito la reazione dell'Italia che per poco non trova il gol con Alla che sfiora il tap in dopo la rovesciata di un compagno-2.09 Gol dell'Oman. Al Bulushi riceve al centro ed allarga per Al Araimi che serve sul secondo palo Al Muraiki che a porta vuota non sbaglia. Italia-Oman 2-2.-2.21 Brutto errore dell'Italia che regala una rimessa laterale in posizione pericolosa.-3.24 L'Italia prova a ripartire in contropiede ma il passaggio di Gentilin è impreciso.-3.32 Gioco fermo dopo che un giocatore di Oman ha subito una pallonata in pieno volto.-3.50 Gol di Al Bulushi. Il lancio lungo del portiere avversario scavalca Marchesi e trova Al Bulushi che da due passi batte Casapieri.

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Furlani in testa in una combattuta finale del lungo! Quarto Fabbri nel peso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01: Non si migliora Adcock, ora Furlani 14.01: E’ il momento della finale dei 60 ostacoli donne. Queste le protagoniste: 1 Amoi Brown JAM 7.80 7.80 2 Devynne Charlton BAH 7.65 7.82 3 Ditaji Kambundji SUI 7.67 7.67 4 Grace Stark USA 7.72 7.72 5 Pia Skrzyszowska POL 7.78 7.79 6 Nadine Visser NED 7.72 7.72 7 Ackera Nugent JAM 7.72 7.75 8 Christina Clemons USA 7. 🔗oasport.it

LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: primo posto per Joep Wennemars, David Bosa chiude ultimo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Premiate le ragazze, ricordiamo: 1 Miho Takagi (Giappone), 2 Femke Kok (Olanda), 3 Jutta Leerdam (Olanda). 15.22 Ultimo posto per David Bosa, ma ripetiamo non era nelle condizioni ottimali. 15.19 Jordan Stolz chiude solamente al terzo posto, delusione per l’americano. Doppietta olandese quindi, primo posto per Joep Wennemars, secondo Jenning De Boo. 15. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Oman, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: debutto già decisivo per la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Oman, incontro dei ... 🔗oasport.it

