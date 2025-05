LIVE Italia-Oman 2-0 Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA | partenza forte per gli azzurri

DIRETTA LIVE-6.13 Ottimo tiro di Bertacca sulla punizione con la palla che rimane bassa e mette in difficoltà il portiere avversario, il quale respinge corto. Per poco Camillo Marchesi non arriva sulla palla mancando il tap in.-6.20 Fallo ingenuo di Musallam Al Araimi che entra in ritardo su Bertacca e lo atterra. Punizione per l'Italia da posizione molto distante dalla porta.-7.16 Ottimo dribbling di Musallam Al Araimi che supera Bertacca e va al tiro scheggiando il palo.-7.39 Goooooooooooool!!! Casapieri palleggia con il ginocchio, guadagna campo e va al tiro. Sul palo è lesto Emmanuele urlo che di testa appoggia in rete. Italia-Oman 2-0-8.31 Incomprensione Italiana con il pallone che termina comodamente tra le braccia del portiere di Oman-9.49 La palla termina lunga dopo il lancio di Leandro Casapieri.

