LIVE Italia-Estonia 1-2 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | doppio punto estone nel secondo end

© Oasport.it - LIVE Italia-Estonia 1-2, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: doppio punto estone nel secondo end DIRETTA LIVE23.23. Splendida la doppia bocciata di Kaldvee che toglie la stone azzurra dal punto e regala due punti agli estoni che passano in vantaggio! 1-223.19: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri23.17: Resta una stone azzurra a punto ma coperta da vicinissimo dalla stone estone quando mancano 4 tiri alla fine del secondo end23.16: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end ma non c'è guardia23.12: Di precisione Constantini piazza la stone a punto al centro della casa. Situazione non facile, un punto va bene per come si era messa: 1-023.10: Una stone estone a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell'end23.06: Non inizia benissimo la semifinale per gli azzurri con un tiro lunghissimo di Constantini che esce dalla casa, Mosaner piazza comunque la stone azzurra a punto dopo 4 tiri del primo end23.

