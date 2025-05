LIVE Italia-Estonia 1-0 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | punto azzurro in apertura

© Oasport.it - LIVE Italia-Estonia 1-0, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: punto azzurro in apertura DIRETTA LIVE21.12: Di precisione Constantini piazza la stone a punto al centro della casa. Situazione non facile, un punto va bene per come si era messa: 1-023.10: Una stone estone a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end23.06: Non inizia benissimo la semifinale per gli azzurri con un tiro lunghissimo di Constantini che esce dalla casa, Mosaner piazza comunque la stone azzurra a punto dopo 4 tiri del primo end23.01: Tra poco il via all’incontro, mano per l’Italia22.58: Gli estoni, Harri Lill e Marie Kaldvee, nel girone B hanno battuto al debutto 8-4 la Nuova Zelanda, poi vittoria 9-2 con la Turchia, 6-5 con la Spagna. In seguito hanno perso 4-6 con la Svizzera e 4-7 con l’Australia, tornando al successo 10-8 con il Giappone. A seguire è arrivata la vittoria 7-6 con gli Usa, la sconfitta 9-10 all’extra end con la Norvegia e la vittoria 6-5 sempre all’extra end con la Cechia prima del successo contro i padroni di casa del Canada nei quarti di finale. 🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.12: Di precisione Constantini piazza la stone aal centro della casa. Situazione non facile, unva bene per come si era messa: 1-023.10: Una stone estone aquando mancano gli ultimi due tiri dell’end23.06: Non inizia benissimo la semifinale per gli azzurri con un tiro lunghissimo di Constantini che esce dalla casa, Mosaner piazza comunque la stone azzurra adopo 4 tiri del primo end23.01: Tra poco il via all’incontro, mano per l’22.58: Gli estoni, Harri Lill e Marie Kaldvee, nel girone B hanno battuto al debutto 8-4 la Nuova Zelanda, poi vittoria 9-2 con la Turchia, 6-5 con la Spagna. In seguito hanno perso 4-6 con la Svizzera e 4-7 con l’Australia, tornando al successo 10-8 con il Giappone. A seguire è arrivata la vittoria 7-6 con gli Usa, la sconfitta 9-10 all’extra end con la Norvegia e la vittoria 6-5 sempre all’extra end con la Cechia prima del successo contro i padroni di casa del Canada nei quarti di finale. 🔗 Oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali 2025 in DIRETTA: il Re Klæbo vince ancora! Tripletta norvegese e grande Italia. Che spettacolo a Trondheim! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie di averci seguito amici di OA Sport, vi abbiamo raccontato una gara per la quale ‘vale la pena vivere’. A domani per la Team Sprint, dove tornerà in gioco anche l’Italia per un’altra medaglia ai Mondiali di Sci di Fondo! 14:12 E quindi, nessuno ha mai vinto sei medaglie d’oro ai Mondiali. Northug e Klaebo stesso ne hanno vinte 5. Nella giornata di domani il fenomeno locale si metterà al collo le medaglia d’oro nella team sprint TC, dove l’Italia si gioca chance importanti. 🔗oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: solido Memola, resta in top 10! Guignard/Fabbri quarti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.59: Questa la classifica quando mancano gli atleti del primo gruppo: 1 Adam SIAO HIM FA (FRA) 275.48 2 Junhwan CHA (KOR) 265.74 3 Jason BROWN (USA) 265.40 4 Nikolaj MEMOLA (ITA) 255.13 5 Deniss VASILJEVS (LAT) 252.26 6 Lukas BRITSCHGI (SUI) 244.19 7 Daniel GRASSL (ITA) 242.31 8 Roman SADOVSKY (CAN) 240.38 9 Vladimir LITVINTSEV (AZE) 233.31 10 Adam HAGARA (SVK) 232. 🔗oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri giù dal podio per un soffio! Memola da top 10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.07: Quadruplo Lutz, Quadruplo Toeloop, Quadruplo Salchow + Triplo Toeloop, Triplo Axel 2.04: Ad aprire l’ultimo gruppo c’è il georgiano Nika Egadze, nato a Tbilisi 22 anni fa, si allena a Mosca sotto la guida di Eteri Tutberidze, Daniil Gleikhengauz, Sergei Dudakov, sesto dopo il programma corto. E’ stato 28mo all’Europeo 2022 a Tallinn alla sua prima partecipazione alla rassegna continentale, nel 2023 fu settimo agli Europei di Espoo e 29mo ai Mondiali di Saitama, lo scorso anno a Kaunas è stato ancora settimo e ai Mondiali di Montreal 13mo. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia alle Qualificazioni Mondiali di Calcio 2026: calendario, programma, avversarie e dove vedere le partite in diretta; Mondiale 2026, il calendario dell'Italia: si parte il 6 giugno e può già essere decisiva; Italia batte Estonia 83-62 agli Europei di basket. HIGHLIGHTS; Europei Basket, Italia-Estonia in diretta tv: orario e dove vederla. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Italia-Estonia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: semifinale contro l’outsider di lusso per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Estonia, semifinale dei Mondiali di ... 🔗oasport.it

Italia-Estonia, Mondiali curling misto 2025: orario semifinale, programma, tv, streaming - Appuntamento con la storia. Tra poche ore, nella tarda serata italiana, Stefania Constantini e Amos Mosaner torneranno sul ghiaccio canadese di ... 🔗oasport.it