LIVE F1 GP Miami 2025 in DIRETTA | Piastri davanti a Leclerc nelle FP1 alle 22 30 la Qualifica Sprint

DIRETTA LIVE19.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1!19.28 Due minuti al termine della FP1. L’azione non riprenderà.19.27 Il tempo continua a scorrere, la sessione probabilmente terminerà qui.19.26 Il britannico della Haas è andato a sbattere in uscita di curva 11, appoggiandosi a velocità contenuta con il lato destro della monoposto sulle barriere.19.25 BEARMAN A MURO! BANDIERA ROSSA!19.24 Si rilancia Norris, mentre le Mercedes continuano a girare con gomma media, concentrandosi esclusivamente sulla simulazione gara.19.24 Alza l’asticella Piastri. L’australiano vola in testa con il crono di 1:27.128.19.23 Leclerc si porta davanti a tutti! 0.074 di margine per il monegasco su Verstappen.19.22 Verstappen va in testa. Solo 0.120 di vantaggio per il neerlandese sullo spagnolo. 🔗 Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: Piastri davanti a Leclerc nelle FP1, alle 22.30 la Qualifica Sprint CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1!19.28 Due minuti al termine della FP1. L’azione non riprenderà.19.27 Il tempo continua a scorrere, la sessione probabilmente terminerà qui.19.26 Il britannico della Haas è andato a sbattere in uscita di curva 11, appoggiandosi a velocità contenuta con il lato destro della monoposto sulle barriere.19.25 BEARMAN A MURO! BANDIERA ROSSA!19.24 Si rilancia Norris, mentre le Mercedes continuano a girare con gomma media, concentrandosi esclusivamente sulla simulazione gara.19.24 Alza l’asticella. L’australiano vola in testa con il crono di 1:27.128.19.23si portaa tutti! 0.074 di margine per il monegasco su Verstappen.19.22 Verstappen va in testa. Solo 0.120 di vantaggio per il neerlandese sullo spagnolo. 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: solo una sessione di libere, poi le qualifiche per la Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Miami (Stati Uniti), sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Tutto pronto per il via di uno degli appuntamenti più glamour della stagione in una delle città del divertimento per antonomasia. Il circuito situato nei pressi dell’Hard Rock Stadium sarà teatro di un weekend denso di emozioni, le quali saranno subito protagoniste già da oggi con la Sprint Qualifying della tarda serata. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: Russell in testa, piloti impegnati nella simulazione gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 Albon secondo a 0.277 da Sainz: thailandese ostacolato da Antonelli nell’ultima sezione del tracciato. 19.19 Sainz vola in testa. 1:27.678 per lo spagnolo, in attesa della risposta del compagno di squadra. 19.19 Ottavo Alonso a 0.458 dalla vetta. 19.18 Si lanciano Sainz e Albon. 19.17 Le Williams entrano in pista con gomme soft. 19.17 Nico Hulkenberg sale in nona posizione con gomme soft. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: comanda Russell, Ferrari coperta in attesa della simulazione di qualifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Sempre gomme medie per Leclerc, entrato nuovamente in pista per effettuare il suo secondo stint. 18.59 Piastri sale in quarta posizione a 0.284 da Russell. 18.58 Si lancia Oscar Piastri. 18.56 Rientrano in pista le due McLaren. 18.56 Poca azione attualmente. Modifiche importanti nel set-up per Leclerc in questa pausa. 18.54 Secondo l’azzurro a 0.169 dal compagno di squadra. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

LIVE GP Miami: prove libere alle 18.30 e qualifiche Sprint alle 22.30; F1, GP Miami 2025: le prove libere in diretta; F1 GP Miami 2025, FP1: unica sessione di libere del weekend, via alle 18.30 – DIRETTA; F1 GP Miami LIVE, prove libere e qualifiche sprint in diretta: Ferrari a caccia della mini-pole. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1 diretta qualifiche Sprint GP Miami, LIVE libere: tutto in un'ora, Ferrari cerca subito velocità - La cronaca in tempo reale delle prove libere e delle qualifiche per la Sprint del Gp di Miami, sesta prova del mondiale di F1 2025 ... 🔗sport.virgilio.it

F1 LIVE GP Miami, segui le prove libere 1 in diretta - Il week end in Florida si apre con la prima giornata in cui vanno in scena le FP1, alle 18:00, e le qualifiche sprint, alle 22:00. Segui le sessioni con noi minuto per minuto ... 🔗autosprint.corrieredellosport.it

DIRETTA F1 | GP Miami 2025: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO] - Diretta GP Miami FP1 – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami per il primo e unico turno di prove libere previsto per questo weekend. Infatti, siccome ... 🔗msn.com