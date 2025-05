LIVE F1 GP Miami 2025 in DIRETTA | la Ferrari cerca risposta nel venerdì con le qualifiche Sprint

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Miami (Stati Uniti), sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Tutto pronto per il via di uno degli appuntamenti più glamour della stagione in una delle città del divertimento per antonomasia. Il circuito situato nei pressi dell'Hard Rock Stadium sarà teatro di un weekend denso di emozioni, le quali saranno subito protagoniste già da oggi con la Sprint Qualifying della tarda serata.Per l'adozione del formato con la Sprint, il fine settimana di Miami prevede solo una sessione di prove libere. Alle 18.30 italiane le dieci scuderie dovranno concentrare tutto il lavoro negli unici 60 minuti a disposizione per preparare al meglio giro secco e passo gara.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: solo una sessione di libere, poi le qualifiche per la Sprint - Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Miami (Stati Uniti), sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Tutto pronto per il via di uno degli appuntamenti più glamour della stagione in una delle città del divertimento per antonomasia. Il circuito situato nei pressi dell'Hard Rock Stadium sarà teatro di un weekend denso di emozioni, le quali saranno subito protagoniste già da oggi con la Sprint Qualifying della tarda serata.

LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca un guizzo - La Ferrari va in cerca di un guizzo.

LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: la Ferrari chiede a Hamilton di far passare Leclerc, ma il podio resta lontano

