LIVE F1 GP Miami 2025 in DIRETTA | inizia la SQ3 Verstappen sfida le McLaren

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ3, Verstappen sfida le McLaren DIRETTA LIVE23.14 Parte il giro per Antonelli e le McLaren23.13 Si lancia Lewis Hamilton.23.11 Russell rientra ai box, Verstappen invece aveva benzina per fare due tentativi.23.10 Poco più di tre minuti al termine, tutti i piloti rimasti ai box iniziano a scendere in pista.23.09 RECORD DELLA PISTA RUSSELL! 1:26.791 per il britannico, mai nessuno si era spinto così avanti su questo tracciato. Verstappen paga 0.279 dal pilota della Mercedes.23.08 inizia il giro per Verstappen e Russell.23.07 Solo Verstappen e Russell scendono in pista. Tutti i restanti piloti decidono di effettuare un solo tentativo.23.06 SEMAFORO VERDE! inizia LA SQ3!23.05 Ricordiamo che in SQ3 i piloti potranno girare esclusivamente con gomme soft.23.04 I piloti eliminati in SQ2.11 Nico Hulkenberg Kick Sauber12 Esteban Ocon Haas13 Pierre Gasly Alpine14 Liam Lawson Racing Bulls15 Carlos Sainz Williams

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.52 Parte il giro di Lewis Hamilton. 22.51 SI lanciano Verstappen e le due Mercedes. 22.50 Anche in SQ2 i piloti scenderanno in pista con gomme medie. 22.49 SEMAFORO VERDE! INIZIA LA SQ2! 22.48 Norris si è lamentato via radio della presenza di Verstappen in traiettoria nel suo tentativo in curva 3. Dalle immagini è chiaro che il neerlandese non ha lasciato spazio al britannico: vedremo se la direzione gara giudicherà questa manovra punibile. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: Antonelli davanti a tutti nella SQ1, Ferrari non lontana nel primo tentativo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 George Russell ha fatto segnare il giro più veloce in 1:27.688, 0.170 più rapido di Antonelli. Molto bene le Williams con Albon terzo e Sainz quinto. 22.42 Tutti i piloti precedentemente eliminati, eccezion fatta per Hadjar, prendono bandiera e non possono completare il giro. Hadjar riesce a qualificarsi e buttar fuori Lance Stroll. 22.42 BANDIERA A SCACCHI! Termina la SQ1! 22. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ1, Ferrari per uno squillo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.37 ANTONELLI! Miglior tempo per l’azzurro, davanti di 0.032 su Lando Norris. Russell paga oltre tre decimi ed è quinto davanti alla Ferrari. 22.36 Suona la carica la McLaren. Norris va al comando in 1:27.890, terzo Piastri a 0.298 dal britannico. 22.35 Non un giro pulito per Leclerc. Il monegasco è terzo a 0.411 da Verstappen, dietro anche a Lewis Hamilton che dal leader è staccato di 0. 🔗oasport.it

