LIVE F1 GP Miami 2025 in DIRETTA | inizia la SQ2

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ2 DIRETTA LIVE22.52 Parte il giro di Lewis Hamilton.22.51 SI lanciano Verstappen e le due Mercedes.22.50 Anche in SQ2 i piloti scenderanno in pista con gomme medie.22.49 SEMAFORO VERDE! inizia LA SQ2!22.48 Norris si è lamentato via radio della presenza di Verstappen in traiettoria nel suo tentativo in curva 3. Dalle immagini è chiaro che il neerlandese non ha lasciato spazio al britannico: vedremo se la direzione gara giudicherà questa manovra punibile.22.47 I piloti eliminati in SQ1.16 Lance Stroll Aston Martin17 Jack Doohan Alpine18 Yuki Tsunoda Red Bull19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber20 OLIVEr Bearman Haas22.45 Leclerc si è migliorato, senza però recuperare posizioni, anzi. Hamilton alla fine è ottavo, Leclerc decimo: entrambi pagano oltre mezzo secondo da Russell. 🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.52 Parte il giro di Lewis Hamilton.22.51 SI lanciano Verstappen e le due Mercedes.22.50 Anche in SQ2 i piloti scenderanno in pista con gomme medie.22.49 SEMAFORO VERDE!LA SQ2!22.48 Norris si è lamentato via radio della presenza di Verstappen in traiettoria nel suo tentativo in curva 3. Dalle immagini è chiaro che il neerlandese non ha lasciato spazio al britannico: vedremo se la direzione gara giudicherà questa manovra punibile.22.47 I piloti eliminati in SQ1.16 Lance Stroll Aston Martin17 Jack Doohan Alpine18 Yuki Tsunoda Red Bull19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber20 Or Bearman Haas22.45 Leclerc si è migliorato, senza però recuperare posizioni, anzi. Hamilton alla fine è ottavo, Leclerc decimo: entrambi pagano oltre mezzo secondo da Russell. 🔗 Oasport.it

