LIVE F1 GP Miami 2025 in DIRETTA | comanda Russell Ferrari coperta in attesa della simulazione di qualifica

DIRETTA LIVE19.00 Sempre gomme medie per Leclerc, entrato nuovamente in pista per effettuare il suo secondo stint.18.59 Piastri sale in quarta posizione a 0.284 da Russell.18.58 Si lancia Oscar Piastri.18.56 Rientrano in pista le due McLaren.18.56 Poca azione attualmente. Modifiche importanti nel set-up per Leclerc in questa pausa.18.54 Secondo l’azzurro a 0.169 dal compagno di squadra. Mercedes pimpante in quest’avvio.18.54 Antonelli viaggia per la seconda posizione dopo i primi due settori.18.52 Fermi ai box tutti i big eccezion fatta per Hamilton, salito ora in nona posizione a 0.778 dalla testa.18.52 Sainz si infila in seconda posizione a 0.253 da Russell.18.51 Bel giro per Hadjar, quinto a 0.612 dal leader con gomme dure.18.50 Terza posizione per Albon: 0. 🔗 Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: comanda Russell, Ferrari coperta in attesa della simulazione di qualifica CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Sempre gomme medie per Leclerc, entrato nuovamente in pista per effettuare il suo secondo stint.18.59 Piastri sale in quarta posizione a 0.284 da.18.58 Si lancia Oscar Piastri.18.56 Rientrano in pista le due McLaren.18.56 Poca azione attualmente. Modifiche importanti nel set-up per Leclerc in questa pausa.18.54 Secondo l’azzurro a 0.169 dal compagno di squadra. Mercedes pimpante in quest’avvio.18.54 Antonelli viaggia per la seconda posizione dopo i primi due settori.18.52 Fermi ai box tutti i big eccezion fatta per Hamilton, salito ora in nona posizione a 0.778 dalla testa.18.52 Sainz si infila in seconda posizione a 0.253 da.18.51 Bel giro per Hadjar, quinto a 0.612 dal leader con gomme dure.18.50 Terza posizione per Albon: 0. 🔗 Oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: solo una sessione di libere, poi le qualifiche per la Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Miami (Stati Uniti), sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Tutto pronto per il via di uno degli appuntamenti più glamour della stagione in una delle città del divertimento per antonomasia. Il circuito situato nei pressi dell’Hard Rock Stadium sarà teatro di un weekend denso di emozioni, le quali saranno subito protagoniste già da oggi con la Sprint Qualifying della tarda serata. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia l’unica sessione di prove libere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.37 Ancora nessun crono valido per Norris, il quale è transitato dai box per poi rientrare immediatamente in pista. 18.36 George Russell firma il miglior tempo in 1:29.798: 10 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen. 18.35 Hamilton si infila proprio davanti a Leclerc in nona posizione: 1:30.967 il crono d’attacco del britannico. 18.34 Verstappen dà 251 millesimi a Piastri e sale al comando. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: alle 18.30 il via dell’unica sessione di prove libere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Tutto pronto per il via di uno degli appuntamenti più glamour della stagione in una delle città del divertimento per antonomasia. Il circuito situato nei pressi dell’Hard Rock Stadium sarà teatro di un weekend denso di emozioni, le quali saranno subito protagoniste già da oggi con la Sprint Qualifying della tarda serata italiana. 17.50 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Miami (Stati Uniti), sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. 🔗oasport.it

