LIVE F1 GP Miami 2025 in DIRETTA | Antonelli davanti a tutti nella SQ1 Ferrari non lontana nel primo tentativo

DIRETTA LIVE22.43 George Russell ha fatto segnare il giro più veloce in 1:27.688, 0.170 più rapido di Antonelli. Molto bene le Williams con Albon terzo e Sainz quinto.22.42 tutti i piloti precedentemente eliminati, eccezion fatta per Hadjar, prendono bandiera e non possono completare il giro. Hadjar riesce a qualificarsi e buttar fuori Lance Stroll.22.42 BANDIERA A SCACCHI! Termina la SQ1!22.40 Si lanciano tutti i piloti per l’ultimo tentativo, un minuto al termine della SQ1.22.39 I piloti eliminati al momento sarebbero Jack Doohan, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman e Isack Hadjar, quest’ultimo ancora senza un crono valido.22.38 Leclerc ha dichiarato di aver sfiorato il muro in uscita di curva 16. Nessun problema sulla vettura del monegasco.22. 🔗 © Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: Antonelli davanti a tutti nella SQ1, Ferrari non lontana nel primo tentativo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.43 George Russell ha fatto segnare il giro più veloce in 1:27.688, 0.170 più rapido di. Molto bene le Williams con Albon terzo e Sainz quinto.22.42i piloti precedentemente eliminati, eccezion fatta per Hadjar, prendono bandiera e non possono completare il giro. Hadjar riesce a qualificarsi e buttar fuori Lance Stroll.22.42 BANDIERA A SCACCHI! Termina la SQ1!22.40 Si lancianoi piloti per l’ultimo, un minuto al termine della SQ1.22.39 I piloti eliminati al momento sarebbero Jack Doohan, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman e Isack Hadjar, quest’ultimo ancora senza un crono valido.22.38 Leclerc ha dichiarato di aver sfiorato il muro in uscita di curva 16. Nessun problema sulla vettura del monegasco.22. 🔗 Oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ1, Ferrari per uno squillo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.37 ANTONELLI! Miglior tempo per l'azzurro, davanti di 0.032 su Lando Norris. Russell paga oltre tre decimi ed è quinto davanti alla Ferrari. 22.36 Suona la carica la McLaren. Norris va al comando in 1:27.890, terzo Piastri a 0.298 dal britannico. 22.35 Non un giro pulito per Leclerc. Il monegasco è terzo a 0.411 da Verstappen, dietro anche a Lewis Hamilton che dal leader è staccato di 0.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: alle 22.30 il via della Qualifica Sprint, tutti contro le McLaren - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55 Fra trentacinque minuti avrà inizio la Sprint Qualifying, format che per la seconda volta in stagione fa la sua comparsa dopo il GP di Cina, e che vedremo in totale in sei occasioni. Le tre sessioni di qualifica per la Sprint si disputeranno, rispettivamente, in 12, 10 e 8 minuti. Peraltro, i piloti sono obbligati a montare gomme medie in SQ1 e in SQ2, mentre nell'ultima sessione dovranno le dieci auto rimaste dovranno performare con gomme soft.

F1, Gp di Miami. Piastri vola nelle prime libere. Secondo Leclerc e terzo Verstappen. Alle 22.30 Sprint Race live - Roma, 2 maggio 2025 - Al Gran Premio di Miami di Formula Uno Oscar Piastri è stato il più veloce nelle prima sessione di prove libere. Il pilota Mclaren ha fatto segnare il tempo di 1'27"128, staccando di 0"356 Charles Leclerc, secondo su Ferrari. A +0"430 dall'australiano invece c'è Max Verstappen, terzo tempo su Red Bull, appena diventato papà della piccola Lily, figlia di Kelly Piquet. Tempi un po' bugiardi visto che quasi tutte le monoposto si sono concentrate soprattutto sulla simulazione qualifica, con in vista della caccia alla pole per la Sprint Race di stasera, e meno sul long run.

