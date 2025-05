LIVE F1 GP Miami 2025 in DIRETTA | alle 22 30 il via della Qualifica Sprint tutti contro le McLaren

DIRETTA LIVE21.55 Fra trentacinque minuti avrà inizio la Sprint Qualifying, format che per la seconda volta in stagione fa la sua comparsa dopo il GP di Cina, e che vedremo in totale in sei occasioni. Le tre sessioni di Qualifica per la Sprint si disputeranno, rispettivamente, in 12, 10 e 8 minuti. Peraltro, i piloti sono obbligati a montare gomme medie in SQ1 e in SQ2, mentre nell’ultima sessione dovranno le dieci auto rimaste dovranno performare con gomme soft.21.50 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Miami (Stati Uniti), sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.19.38 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.19. 🔗 Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: alle 22.30 il via della Qualifica Sprint, tutti contro le McLaren CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.55 Fra trentacinque minuti avrà inizio laQualifying, format che per la seconda volta in stagione fa la sua comparsa dopo il GP di Cina, e che vedremo in totale in sei occasioni. Le tre sessioni diper lasi disputeranno, rispettivamente, in 12, 10 e 8 minuti. Peraltro, i piloti sono obbligati a montare gomme medie in SQ1 e in SQ2, mentre nell’ultima sessione dovranno le dieci auto rimaste dovranno performare con gomme soft.21.50 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alladel venerdì del Gran Premio di(Stati Uniti), sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno.19.38 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.19. 🔗 Oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

F1, Gp di Miami. Piastri vola nelle prime libere. Secondo Leclerc e terzo Verstappen. Alle 22.30 Sprint Race live - Roma, 2 maggio 2025 - Al Gran Premio di Miami di Formula Uno Oscar Piastri è stato il più veloce nelle prima sessione di prove libere. Il pilota Mclaren ha fatto segnare il tempo di 1'27"128, staccando di 0"356 Charles Leclerc, secondo su Ferrari. A +0"430 dall'australiano invece c'è Max Verstappen, terzo tempo su Red Bull, appena diventato papà della piccola Lily, figlia di Kelly Piquet. Tempi un po' bugiardi visto che quasi tutte le monoposto si sono concentrate soprattutto sulla simulazione qualifica, con in vista della caccia alla pole per la Sprint Race di stasera, e meno sul long run. 🔗sport.quotidiano.net

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: Piastri davanti a Leclerc nelle FP1, alle 22.30 la Qualifica Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! 19.28 Due minuti al termine della FP1. L’azione non riprenderà. 19.27 Il tempo continua a scorrere, la sessione probabilmente terminerà qui. 19.26 Il britannico della Haas è andato a sbattere in uscita di curva 11, appoggiandosi a velocità contenuta con il lato destro della monoposto sulle barriere. 19.25 BEARMAN A MURO! BANDIERA ROSSA! 19. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: solo una sessione di libere, poi le qualifiche per la Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Miami (Stati Uniti), sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Tutto pronto per il via di uno degli appuntamenti più glamour della stagione in una delle città del divertimento per antonomasia. Il circuito situato nei pressi dell’Hard Rock Stadium sarà teatro di un weekend denso di emozioni, le quali saranno subito protagoniste già da oggi con la Sprint Qualifying della tarda serata. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

F1, GP Miami 2025: le prove libere in diretta; LIVE GP Miami: la qualifica Sprint al via alle 22.30; DIRETTA F1, GP Miami 2025: LIVE prove libere 1; F1 GP Miami LIVE, prove libere e qualifiche sprint in diretta: Ferrari a caccia della mini-pole. 🔗Su questo argomento da altre fonti

F1 LIVE GP Miami, segui le prove libere 1 in diretta - Il week end in Florida si apre con la prima giornata in cui vanno in scena le FP1, alle 18:00, e le qualifiche sprint, alle 22:00. Segui le sessioni con noi minuto per minuto ... 🔗autosprint.corrieredellosport.it

F1 diretta qualifiche Sprint GP Miami LIVE: libere a Piastri, Leclerc 2° poi bandiera rossa. Hamilton lontano - La cronaca in tempo reale delle prove libere e delle qualifiche per la Sprint del Gp di Miami, sesta prova del mondiale di F1 2025 ... 🔗sport.virgilio.it

DIRETTA F1 | GP Miami 2024: LIVE Qualifiche Sprint [TEMPI E FOTO] - Diretta Qualifiche Sprint Miami - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Miami per il commento delle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami. A partire dalle 22:30, restate su ... 🔗msn.com