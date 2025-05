Litigano per strada poi il padre spara al figlio | l’omicidio a Lamezia Terme L’uomo si è costituito

costituito Francesco Di Cello, guardia giurata in pensione che nella mattinata di venerdì 2 maggio ha ucciso a colpi di pistola il figlio di 30 anni Bruno Di Cello, al culmine di una violenta lite. L’episodio è avvenuto a nel quartiere Marinella di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Il figlio freddato per stradaSecondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’omicidio è avvenuto lungo una strada che costeggia una villetta. La vittima stava percorrendo la strada a bordo della sua auto quando è stato raggiunto dal padre. I due avrebbero quindi avuto una discussione al termine della quale il padre ha sparato un colpo di pistola contro il figlio, provocandone la morte. Poi si è costituito. Sul posto sono intervenute le autorità locali, tra cui gli agenti del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme, che hanno avviato le indagini necessarie ed è stato informato il magistrato di turno. 🔗 Si èFrancesco Di Cello, guardia giurata in pensione che nella mattinata di venerdì 2 maggio ha ucciso a colpi di pistola ildi 30 anni Bruno Di Cello, al culmine di una violenta lite. L’episodio è avvenuto a nel quartiere Marinella di, in provincia di Catanzaro. Ilfreddato perSecondo una prima ricostruzione degli inquirenti,è avvenuto lungo unache costeggia una villetta. La vittima stava percorrendo laa bordo della sua auto quando è stato raggiunto dal. I due avrebbero quindi avuto una discussione al termine della quale ilhato un colpo di pistola contro il, provocandone la morte. Poi si è. Sul posto sono intervenute le autorità locali, tra cui gli agenti del Commissariato di Polizia di, che hanno avviato le indagini necessarie ed è stato informato il magistrato di turno. 🔗 Open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

Padre e figlio accoltellati in strada: si indaga su un pregiudicato - Indagini in corso ad Eboli, dove, domenica sera, un uomo di 43 anni e suo figlio di 15 anni sono stati accoltellati in strada per motivi in corso di accertamento. I due – da quanto si apprende – sarebbero parenti (fratello e nipote) del cameriere preso a coltellate, nei giorni scorsi, in località... 🔗salernotoday.it

L’attacco di Errol Musk al figlio Elon: «È un pessimo padre, i suoi bambini non sanno nemmeno attraversare la strada» - Elon Musk «non è stato un buon padre». E a dirlo è proprio il papà del miliardario americano e primo consigliere di Donald Trump. Parlando al podcast Wide Awake, Errol Musk – 79 anni, di nazionalità sudafricana – ha criticato duramente il figlio, con cui non ha mai avuto un buon rapporto. A dispetto delle foto circolate nei giorni scorsi in cui porta i figli piccoli fin dentro la Casa Bianca, ha detto il padre dell’imprenditore, Elon Musk non è un buon padre. 🔗open.online

Calciomercato Juve, la strada si fa in salita per questi due big: l’Atalanta spara alto per loro! Ecco come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: i due giocatori dell’Atalanta sono nel mirino della Vecchia Signora! Tuttavia, i due costano troppo Secondo quanto è stato espresso da CalcioNews24 in ESCLUSIVA, l’Atalanta intende introitare tanti soldi dalla cessione di Ademola Lookman ed Ederson. I due obiettivi del calciomercato Juve hanno un costo eccessivamente importante l’uno: 70 milioni per il centrocampista brasiliano; sono 60 invece i milioni di euro che servono per portare via l’attaccante nigeriano. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Litigano per strada, poi il padre spara al figlio: l'omicidio a Lamezia Terme. L'uomo si è costituito; Litigano: spara 10 colpi contro casa; Fratelli litigano per un parcheggio conteso, il padre li minaccia di morte: nascondeva una pistola; Accoltella il papà avvocato alla schiena: «Era violento con mia sorella». Ma la verità è un'altra: il 20enne l. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Litiga in campagna per gli ortaggi e spara con fucile: 31enne arrestato dopo 15 giorni per tentato omicidio - Dalla strada gli avrebbe chiesto di raggiungerlo ... a Bari e ora è fuori pericolo. L'articolo Litiga in campagna per gli ortaggi e spara con fucile: 31enne arrestato dopo 15 giorni per tentato ... 🔗msn.com