Lite furiosa Isola dei Famosi 2025 è già caos tra i naufraghi | Minaccia di abbandonare

Isola dei Famosi, i riflettori si accendono su un retroscena che promette di infiammare l’atmosfera ancor prima della partenza. Secondo alcune indiscrezioni sempre più insistenti, due concorrenti del reality avrebbero avuto un violento scontro dietro le quinte, in un momento che avrebbe sconvolto persino chi lavora nella produzione. Le tensioni, a quanto pare, sono già alle stelle e il clima tra i naufraghi si preannuncia tutt’altro che disteso.>>“Ecco chi sarà e perché lo eleggono il 13 maggio”. Conclave, da chi arriva l’annuncio sul nuovo papaA sollevare il velo su questa presunta Lite è stata l’opinionista e influencer Deianira Marzano, che attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha riportato quanto sarebbe accaduto tra due partecipanti noti per il loro temperamento acceso. 🔗 A pochi giorni dal debutto ufficiale della nuova edizione de L’dei, i riflettori si accendono su un retroscena che promette di infiammare l’atmosfera ancor prima della partenza. Secondo alcune indiscrezioni sempre più insistenti, due concorrenti del reality avrebbero avuto un violento scontro dietro le quinte, in un momento che avrebbe sconvolto persino chi lavora nella produzione. Le tensioni, a quanto pare, sono già alle stelle e il clima tra isi preannuncia tutt’altro che disteso.>>“Ecco chi sarà e perché lo eleggono il 13 maggio”. Conclave, da chi arriva l’annuncio sul nuovo papaA sollevare il velo su questa presuntaè stata l’opinionista e influencer Deianira Marzano, che attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha riportato quanto sarebbe accaduto tra due partecipanti noti per il loro temperamento acceso. 🔗 Caffeinamagazine.it

Su altri siti se ne discute

“Me l’hai rubata”. Isola dei famosi 2025, è già lite cho tra due naufraghi prima della partenza - È iniziato il conto alla rovescia per l’Isola dei Famosi 2025, che la nuova edizione del reality show si preannuncia piena di sorprese. Dalla conduzione completamente rinnovata, affidata a Veronica Gentili, alla presenza di Simona Ventura in studio in veste di opinionista d’eccezione. E ci sarà anche un nuovo inviato sul campo, Pierpaolo Petrelli. Tutto lascia presagire un’edizione ricca di colpi di scena. 🔗caffeinamagazine.it

L'Isola dei Famosi 2025, lite dietro le quinte: identificate le due naufraghe protagoniste della discussione - La nuova edizione de L'Isola dei Famosi promette già colpi di scena: si mormora di una lite tra due naufraghe nel backstage, ecco quali sarebbero i loro nomi. La nuova edizione de L'Isola dei Famosi promette di regalare quel sano trash che prima Il Grande Fratello, e poi The Couple, hanno negato agli amanti dei reality show. Due naufraghe sarebbero già ai ferri corti e il gossip ha identificato i loro nomi: Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti. 🔗movieplayer.it

Valeria Marini, chi è la mamma Gianna Orrù: l'Isola dei famosi, la truffa da 350mila euro, la depressione e la lite con la figlia - Gianna Orrù ospite nella puntata di oggi, domenica 13 aprile, da Mara Venier a Domenica In. La padrona di casa, dopo aver ascoltato e asciugato le lacrime di Valeria Marini,... 🔗leggo.it

Se ne parla anche su altri siti

Isola, lite furiosa tra Helena Prestes e Lo Cicero. Pamela Camassa: Cagnolina bastonata; Isola, lite furiosa tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato: «Ma chi sei, Kim Kardashian?». Cos'è successo; La furiosa lite tra Helena Prestes e Alessandra Drusian - L'Isola dei Famosi Video; Lite furiosa all'Isola dei Famosi. Ma chi ca**o sei? Esorcista la lite Vera-Gilles scatena l'inferno. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Isola dei famosi deve ancora iniziare, ma due concorrenti hanno già litigato di brutto: ecco chi sono - Due concorrenti de L'Isola dei Famosi hanno litigato selvaggiamente durante il servizio fotografico della nuova edizione del reality. 🔗donnapop.it

L'Isola dei Famosi 2025, lite dietro le quinte: identificate le due naufraghe protagoniste della discussione - La nuova edizione de L'Isola dei Famosi promette già colpi di scena: si mormora di una lite tra due naufraghe nel backstage, ecco quali sarebbero i loro nomi. 🔗msn.com

Isola dei Famosi, nuovi dettagli sulla lite: spuntano i nomi - A qualche giorno dalla rissa dello shooting dell'Isola dei famosi, sono spuntati i nomi dei protagonisti: l'indiscrezione ... 🔗msn.com