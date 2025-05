Lite a bordo di un volo Ryanair | aereo costretto all' atterraggio d' emergenza a Bologna

bordo del velivolo ha costretto il comandante a richiedere un atterraggio anticipato all'aeroporto di Bologna 🔗Ilgiornale.it Ilgiornale.it - Lite a bordo di un volo Ryanair: aereo costretto all'atterraggio d'emergenza a Bologna La presenza di passeggeri molesti adel velihail comandante a richiedere unanticipato all'aeroporto di

L'addizionale municipale frena l'estate di Ryanair sull'Isola: "Nessun volo in più in Sicilia" - Per Ryanair la prossima stagione estiva in Sicilia sarà "robusta, ma non di crescita", frenata dall'addizionale municipale che aumenterà di 50 centesimi al mese a partire dal 1° aprile 2025 negli aeroporti più grandi d'Italia. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia aerea, che oggi a Palermo... 🔗palermotoday.it

Passeggera Ryanair costretta a pagare 50 sterline per portare a bordo una bottiglietta d’acqua - Una passeggera Ryanair ha pagato 50 sterline per portare una bottiglia d’acqua a bordo. Ruby Flanagan, durante il volo di ritorno da Dublino, è stata obbligata a mettere la bottiglia nello zaino, poi multata perché il bagaglio era "troppo grande".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ryanair, una borraccia a bordo e l'addebito di 60 euro: "Solo un bagaglio", ma esplode la polemica - La compagnia aerea ha giustificato il comportamento molto zelante del dipendente nei confronti di una passeggera riportando le proprie tariffe 🔗ilgiornale.it

Lite a bordo di un volo Ryanair: aereo costretto all'atterraggio d'emergenza a Bologna - La presenza di passeggeri molesti a bordo del velivolo ha costretto il comandante a richiedere un atterraggio anticipato all'aeroporto di Bologna ... 🔗ilgiornale.it

Nuove regole a bordo degli aerei Ryanair; se hai un volo prenotato devi aggiornarti subito! - Dal mese di maggio cambieranno le regole a bordo degli aerei della compagnia Ryanair. Ecco gli ultimi aggiornamenti. 🔗viagginews.com

Ryanair, le nuove regole su carte d’imbarco e check-in rinviate a novembre: ecco cosa non cambia e le bufale a cui fare attenzione - Niente panico (almeno per ora) per chi non ama affidarsi esclusivamente allo smartphone in aeroporto. Ryanair ha deciso di posticipare l’entrata in vigore delle nuove regole che avrebbero reso obbliga ... 🔗ilfattoquotidiano.it