L’Italia scende nella classifica mondiale sulla libertà di stampa ha il punteggio più basso di sempre

Dal 2013, quando il rapporto annuale di Reporters Sans Frontières usa un indice per calcolare ladiin 180 Paesi, l'Italia non aveva mai avuto uncosìcome quest'anno: 68,01 punti e 49esimo posto, in calo rispetto all'anno scorso. Il rapporto sottolinea il problema della "legge bavaglio" promossa dal governo Meloni, le pressioni politichee non solo. 🔗 Fanpage.it