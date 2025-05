L’Italia ha meno impiegati pubblici della Germania ed anche di Francia e Regno Unito

Secondo il report annuale di FPA, L'Italia risulta avere un numero di dipendenti pubblici inferiore rispetto agli altri principali Paesi europei. Confermano questa tendenza i dati che evidenziano un rapporto di soli 5,7 impiegati pubblici ogni 100 abitanti, posizionando L'Italia alle spalle di Francia, Regno Unito, Spagna e Germania.

L’Italia ha meno dipendenti pubblici rispetto agli altri paesi europei, crolla un falso mito - Scopri la situazione dei dipendenti pubblici in Italia rispetto agli altri paesi europei e i progressi nella digitalizzazione. 🔗informazionescuola.it

L’Italia ha pochi dipendenti pubblici: il confronto con i big europei - Il report annuale di Fpa analizza i numeri della Pubblica amministrazione in Italia e in Europa con un confronto sul numero dei dipendenti pubblici in rapporto agli abitanti ... 🔗quifinanza.it

