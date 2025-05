L’Italia di Meloni s’inchina a Erdogan | così tace sull’arresto di Imamoglu e sulle proteste dei giovani

Meloni hanno concordato, fra intese per bloccare i migranti, tiepidi impegni a fermare il genocidio a Gaza e ovvietà sulla pace in Ucraina hanno un prezzo: quanto accaduto da quando il 19 marzo è stato arrestato Ekrem ?mamo?lu, sindaco di Istanbul e candidato del partito d’opposizione alle prossime elezioni presidenziali, va ignorato.L’italica realpolitik di basso profilo è ormai comune alla subcultura cinica e nichilista delle destre e agli evaporati internazionalismo e senso etico di una sinistra affetta da un ipercorrettismo politico che non sa più distinguere il bene dal male e il vero dal falso: e basterebbe leggessero gli articoli di Limes, ogni tanto.Tra i ruggiti della papessa della Garbatella e i belati oratoriali della Schlein non v’è traccia di quanto sta sconvolgendo la Turchia dell’Islam politico del “sultano” Erdo?an dopo decenni di crescenti disuguaglianze, ingiustizia e illegalità sotto la sua presidenza. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - L’Italia di Meloni s’inchina a Erdogan: così tace sull’arresto di Imamoglu e sulle proteste dei giovani di Furio DurandoI 35 miliardi di euro in affari che Erdo?an ehanno concordato, fra intese per bloccare i migranti, tiepidi impegni a fermare il genocidio a Gaza e ovvietà sulla pace in Ucraina hanno un prezzo: quanto accaduto da quando il 19 marzo è stato arrestato Ekrem ?mamo?lu, sindaco di Istanbul e candidato del partito d’opposizione alle prossime elezioni presidenziali, va ignorato.L’italica realpolitik di basso profilo è ormai comune alla subcultura cinica e nichilista delle destre e agli evaporati internazionalismo e senso etico di una sinistra affetta da un ipercorrettismo politico che non sa più distinguere il bene dal male e il vero dal falso: e basterebbe leggessero gli articoli di Limes, ogni tanto.Tra i ruggiti della papessa della Garbatella e i belati oratoriali della Schlein non v’è traccia di quanto sta sconvolgendo la Turchia dell’Islam politico del “sultano” Erdo?an dopo decenni di crescenti disuguaglianze, ingiustizia e illegalità sotto la sua presidenza. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Mattarella: "La mafia può essere sconfitta, dipende da noi". Meloni: "L'Italia si inchina davanti al sacrificio delle vittime" - AGI - "La mafia può essere vinta. Dipende da noi: tanti luminosi esempi ce lo confermano." Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rinnova il suo impegno in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita grazie all'opera di Libera e di altre associazioni, che da trent'anni promuovono una mobilitazione civile contro la criminalità organizzata. 🔗agi.it

Mafie, Meloni “L’Italia si inchina davanti al sacrificio di chi ha perso la vita” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un importante momento di riflessione per tutti noi. L’Italia e le sue Istituzioni si inchinano davanti al sacrificio di chi ha perso la vita per mano della criminalità organizzata: cittadini onesti, servitori dello Stato, persone innocenti cadute sotto i colpi vigliacchi di un giogo vile e spietato”. 🔗unlimitednews.it

Bersani: “Il governo si è inchinato alle richieste degli Usa. Sinistra unita sulle cose concrete” - Intervista all’esponente del Pd: “Trump non cerca mediazioni ma spiragli per indebolire la posizione negoziale Ue. A casa mia, se si ... 🔗repubblica.it

Meloni punta alla Turchia per l’export Made in Italy, c’è l’accordo - Turchia e Italia hanno firmato 11 accordi nell’incontro tra Meloni ed Erdogan, tra cui anceh quello per produrre in Italia, negli impianti di Leonardo, i droni di Baykar ... 🔗quifinanza.it

Meloni tremante da Trump, la premier dei proclami agli inchini: “Dazi? Ci provo” - Messi da parte gli abituali trionfalismi, Meloni fa professione di umiltà ospite di Confindustria: “Farò del mio meglio, vediamo come andrà” ... 🔗msn.com