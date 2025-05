Liste d' attesa | a Parma prenota il medico test in farmacia

Parma alcune prestazioni urgenti vengono prenotate direttamente dal medico di famiglia. Per visite oculistiche, dermatologiche, dermatologiche per scabbia e l'rx al torace, è il medico di base che si fa carico di attivare il sistema di prenotazione al posto del paziente. In circa 40 giorni.

Cardiologia: pazienti di Bologna operati a Parma per tagliare le liste di attesa - Bologna, 14 aprile 2025 – In attesa di un intervento al cuore al Sant’Orsola, ma operati a Parma per accelerare i tempi di attesa. Sono già 53 i pazienti che hanno subìto un intervento cardiochirurgico al Maggiore di Parma, guadagnando circa tre mesi di attesa. Non poco per chi ha un problema cardiaco. L’accordo tra il Policlinico e la città ducale è stato avviato circa un anno fa e sarà rinnovato fino al 2026. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il ministro Schillaci e la guerra delle liste d’attesa con le Regioni: «Il problema non è la legge ma chi non la applica» - «La piattaforma di monitoraggio Agenas è attiva e sta raccogliendo dati anche se con livelli di completezza diversi. Alcune Regioni li stanno riportando in modo puntuale e completo, altre sono in fase di adeguamento dei propri sistemi informativi. Emerge un quadro a macchia di leopardo. Ci sono realtà dove i tempi d’attesa si stanno riducendo significativamente: nel Lazio sono aumentate le prestazioni erogate nei tempi di garanzia, passando da un’attesa media di 42 giorni a 9 giorni, in altre persistono criticità importanti. 🔗open.online

Aceti (Salutequità): "Rinuncia alle cure per liste attesa in aumento rispetto a pre-Covid" - 'Nonostante risorse incrementali investite sul Ssn, ancora inadeguate, cresce il numero di italiani che rinunciano a curarsi per i tempi inaccettabili' Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "L'Istat ci ha detto che il tema della rinuncia alle cure, soprattutto a causa delle liste d'attesa, conti 🔗ilgiornaleditalia.it

Servizi educativi 0-6 anni: pubblicata la graduatoria. 700 in lista d’attesa per i nidi, 450 per le scuole d’infanzia - con 710 bambine/i in lista d’attesa, di cui 643 residenti nel Comune di Parma. Rispetto allo scorso anno – quando le domande erano 1.493 e i bambini e le bambine in attesa 754 (686 residenti) – si ... 🔗parmapress24.it

Cardiochirurgia, tempi di attesa ridotti per gli interventi - In questo anno 53 pazienti provenienti dalle liste d'attesa di Bologna sono stati operati a Parma da cardiochirurghi di entrambi gli ospedali. In assenza di sale operatorie disponibili al Sant ... 🔗rainews.it

Fabi a Schillaci, risorse in più per abbattere liste d'attesa - «Al ministro della Salute, Orazio Schillaci, con cui abbiamo comunque un buon rapporto, diciamo che servono risorse dedicate e aggiuntive» per abbattere le liste ... Parma. «Il tema dei tempi d ... 🔗gazzettadiparma.it