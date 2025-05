L' Isola dei Famosi 2025 | Un ex gieffino pronto a sbarcare in Honduras spunta l’indiscrezione bomba

Isola dei Famosi torna con la sua 19ª edizione mercoledì 7 maggio 2025 su Canale 5. Dopo il flop del Grande Fratello e del nuovo format The Couple, condotto da Ilary Blasi, Mediaset punta tutto sul survival game per rilanciare la propria stagione dei reality. Secondo alcune indiscrezioni un ex gieffino sta per partire per l'Hondiuras. Veronica Gentili, Pretelli e Ventura: i volti della nuova edizione Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il cast del programma. Per la copertina di TV Sorrisi e Canzoni hanno posato i tre protagonisti principali del reality: la nuova conduttrice Veronica Gentili, Pierpaolo Pretelli, inviato.

“Ecco quando iniziamo”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico. Ma i telespettatori stavano innanzitutto aspettando informazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi e proprio grazie a Mediaset avremmo scoperto tutto. 🔗caffeinamagazine.it

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip. 🔗caffeinamagazine.it

Isola dei Famosi 2025, ecco i primi dodici naufraghi e la rotta di un reality che cambia pelle - Sono dodici i concorrenti che hanno già firmato e posato per l’obiettivo di Tv Sorrisi e Canzoni: Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Omar Fantini, Mirko Frezza, Camila Giorgi, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano e Paolo Vallesi. Un cast che mescola volti della musica leggera, ex trionfatori di reality, atleti, […] L'articolo Isola dei Famosi 2025, ecco i primi dodici naufraghi e la rotta di un reality che cambia pelle è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

