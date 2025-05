L' inutilità di prevedere chi sarà il Papa

Ilfoglio.it - L'inutilità di prevedere chi sarà il Papa Roma. Passato il primo maggio, i cardinali tornano “al lavoro”, con l'ottava congregazione generale prima del Conclave che si aprirà nel pomeriggio di mercoledì prossimo, 7 maggio. 🔗 Ilfoglio.it

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

I medici del Papa: “Non è fuori pericolo e vuole si dica la verità. La degenza sarà lunga” - “Al momento non è in pericolo di vita e non è attaccato a macchinari. Respira in modo autonomo. C’è ancora il rischio sepsi se i batteri passassero nel sangue l’infezione si espanderebbe a tutto l’organismo” 🔗repubblica.it

Le foto della bimba morta di tumore su TikTok per raccogliere fondi. Il papà della piccola Sara: "E' una truffa" - Sui social scorrono le foto di una bambina che lotta contro il cancro e la conseguente richiesta di aiuto. Una situazione che risveglia il cuore solidale che è in ognuno di noi. Solo che per la bambina nella foto, in realtà, non si può più fare niente, perché non c'è più. Si tratta infatti della... 🔗ravennatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'inutilità di prevedere chi sarà il Papa; All’ombra di San Pietro. L’eterno conclave che prepara la successione a papa Francesco; Se non vince nessuno bisognerà rivotare, ma forse sarà inutile | .it; I potenti del mondo al funerale di Papa Bergoglio: ora un Papa nero dall’Africa?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne