L’Inter vince in tribunale niente 30 milioni allo Sporting | Joao Mario aveva firmato da svincolato

Joao Mario l'Inter non pagherà alcunché allo Sporting Lisbona. Quando, nel 2016 il centrocampista firmò per gli storici rivali del Benfica, aveva già rescisso il contratto con in nerazzurri. Lo fece da giocatore svincolato e a confermarlo è stato il TAS di Losanna: nessun risarcimento dovuto. 🔗 Perl'Inter non pagherà alcunchéLisbona. Quando, nel 2016 il centrocampista firmò per gli storici rivali del Benfica,già rescisso il contratto con in nerazzurri. Lo fece da giocatoree a confermarlo è stato il TAS di Losanna: nessun risarcimento dovuto. 🔗 Fanpage.it

