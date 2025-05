L’Inter B col Verona è chiamata a diventare protagonista

Verona è un incrocio unico della stagione nerazzurra. Per questo Inzaghi sarà costretto a chiedere alla sua “squadra B” di diventare protagonista.GARA UNICA – In casa L’Inter è tutto l’anno che si parla delle seconde linee, del loro rendimento e delle rotazioni che Inzaghi ha sempre portato avanti per avere un livello medio sempre alto. La sfida col Verona rappresenta però una pagina diversa. Talmente diversa da diventare la vera prova della cosiddetta seconda squadra.INCROCIO DA SOPPESARE – Impossibile infatti scindere Inter-Verona da tutti gli eventi dell’ultimo periodo. I nerazzurri in campionato hanno vissuto la peggior crisi degli anni di Inzaghi, ma al contempo hanno una semifinale di Champions da giocarsi al massimo. Martedì a San Siro c’è L’Intera stagione sul campo. E quindi la sfida di Serie A con l’Hellas diventa una sorta di evento transitorio tra i due incroci col Barcellona. 🔗 Inter-news.it - L’Inter B col Verona è chiamata a diventare protagonista Inter-è un incrocio unico della stagione nerazzurra. Per questo Inzaghi sarà costretto a chiedere alla sua “squadra B” di.GARA UNICA – In casaè tutto l’anno che si parla delle seconde linee, del loro rendimento e delle rotazioni che Inzaghi ha sempre portato avanti per avere un livello medio sempre alto. La sfida colrappresenta però una pagina diversa. Talmente diversa dala vera prova della cosiddetta seconda squadra.INCROCIO DA SOPPESARE – Impossibile infatti scindere Inter-da tutti gli eventi dell’ultimo periodo. I nerazzurri in campionato hanno vissuto la peggior crisi degli anni di Inzaghi, ma al contempo hanno una semifinale di Champions da giocarsi al massimo. Martedì a San Siro c’èa stagione sul campo. E quindi la sfida di Serie A con l’Hellas diventa una sorta di evento transitorio tra i due incroci col Barcellona. 🔗 Inter-news.it

