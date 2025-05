L’intelligence tedesca decreta l’AFD di ‘estrema destra’ le reazioni di Salvini e Borchia

tedesca.Il cancelliere uscente Olaf Scholz ha frenato sul procedimento di divieto del partito che potrebbe scaturire dalla nuova definizione della BfV. “Non si devono fare le cose di fretta”, ha detto Scholz ricordando che la Corte Costituzionale tedesca aveva finora respinto le richieste pervenute in tal senso. 🔗 Unlimitednews.it - L’intelligence tedesca decreta l’AFD di ‘estrema destra’, le reazioni di Salvini e Borchia BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione (Bundesamt fur Verfassungsschutz, BfV) ha dichiarato oggi il partito Alternative fur Deutschland (AfD) “di estrema destra”.In precedenza la forza politica era stata classificata come “sospettata di essere di estrema destra”. La BfV è l’agenzia di intelligence interna responsabile della salvaguardia dell’ordine costituzionale nel Paese. “Il concetto di popolo basato sull’etnia e sulle origini”, spiega l’agenzia a proposito della decisione, “non è compatibile” con l’ordine democratico e dunque con quello della Costituzione.Il cancelliere uscente Olaf Scholz ha frenato sul procedimento di divieto del partito che potrebbe scaturire dalla nuova definizione della BfV. “Non si devono fare le cose di fretta”, ha detto Scholz ricordando che la Corte Costituzionaleaveva finora respinto le richieste pervenute in tal senso. 🔗 Unlimitednews.it

Su questo argomento da altre fonti

Salvini difende l'AfD, appena certificata come un rischio per la democrazia dall'intelligence tedesca - Per l'intelligence tedesca, l'AfD afd da oggi è un partito estremista di destra e un rischio per la democrazia. In italia a difendere la formazione dell'ultradestra tedesca arriva subito in soccorso il leader della Lega Matteo Salvini, che su X ha parlato di “un altro furto di democrazia”. Finora, a livello federale la formazione politica tedesca era stata classificato come 'caso sospetto' di estremismo di destra. 🔗ilfoglio.it

Afd “estremista, viola la dignità umana”: lo schiaffo dell’intelligence tedesca all’ultradestra - Alternative fur Deutschland è stata ufficialmente designata come organizzazione estremista dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bundesamt für Verfassungsschutz, Bfv), l’agenzia dell’intelligence tedesca che monitora le attività potenzialmente anticostituzionali sul fronte interno e offre un presidio avanzato tanto al controspionaggio quanto alla minaccia delle attività eversive alla Repubblica Federale. 🔗it.insideover.com

AfD nel mirino dell’intelligence tedesca che li classifica come “estremisti di destra”. Il partito: manovra politica contro di noi - La Germania trema di fronte all’ennesimo terremoto politico. L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l’intelligence interna tedesca, ha ufficialmente classificato Alternative für Deutschland (AfD) come un’organizzazione estremista di destra. La decisione, annunciata dopo anni di monitoraggio e indagini, segna un punto di svolta nella politica tedesca e solleva interrogativi sul futuro del partito populista e sull’azione incalzante dei suoi detrattori. 🔗secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’intelligence tedesca decreta l’AFD di ‘estrema destra’, le reazioni di Salvini e Borchia; I risultati delle elezioni in Germania, in tre grafici e una mappa; In Germania crolla il muro, intesa Cdu-Afd sui migranti; Germania: bocciata la legge anti-migranti, non regge l’asse Cdu-Afd. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’intelligence tedesca decreta l’AFD di ‘estrema destra’, le reazioni di Salvini e Borchia - L'intelligence tedesca ha dichiarato oggi il partito Afd "di estrema destra", il commento di Paolo Borchia e Matteo Salvini ... 🔗msn.com

Germania, per l’intelligence l’Afd è un partito estremista: “Vìola la dignità dell’uomo” - I Servizi segreti dopo 4 anni di indagine: “Il concetto di popolo dominato da principi etnici e legato alla discendenza è incompatibile con l’ordine ... 🔗repubblica.it

Salvini difende l'AfD, appena certificata come un rischio per la democrazia dall'intelligence tedesca - L'Ufficio per la protezione della Costituzione ha classificato la formazione di Alice Weidel come un partito estremista di destra "incompatibile con la democrazia" in quanto “ignora il rispetto della ... 🔗ilfoglio.it