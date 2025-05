L’inferno in casa | figlia minore confida all' insegnante le violenze subite dal padre

Bolognatoday.it - L’inferno in casa: figlia minore confida all'insegnante le violenze subite dal padre Un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia scuote la città. I carabinieri della stazione di Bologna Navile hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 48 anni, originario del Bangladesh e già noto alle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti contro. 🔗 Bolognatoday.it

