L’Infanta Sofia com’è davvero la figlia di Letizia di Spagna | il legame con Leonor

L'Infanta Sofia, è iniziata una nuova era: ha compiuto 18 anni martedì 29 aprile. Sta conseguendo al momento il diploma di maturità internazionale, ma non seguirà l'addestramento militare come la sorella Leonor, la Principessa delle Asturie e futura Regina al Trono. Ma com'è davvero Sofia? Secondo la sua "cerchia ristretta", è una persona piena di vita, dall'energia davvero contagiosa e somiglia moltissimo a mamma Letizia di Spagna.L'Infanta Sofia è molto simile a mamma LetiziaA raccontare qualcosa di più sulL'Infanta Sofia è Hola!, che cita come fonti la cerchia ristretta della giovane donna. L'Infanta è cresciuta: se c'è chi la ricorda ancora bambina al fianco della sorella, oggi è una giovane piena di vita e pronta a scrivere il suo futuro. Contrariamente alla sorella, Leonor di Spagna, Sofia non prosegue il percorso di formazione con l'addestramento militare, bensì prosegue con l'università, molto probabilmente negli Stati Uniti, dove godrebbe di privacy e sicurezza.

