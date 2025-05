Linea rossa del tram rush finale in San Donato e Borgo Panigale Cosa cambia a Porta San Felice

rush finale per il cantiere del tram a San Donato e Borgo Panigale. Nei prossimi giorni entreranno nella terza e ultima fase gli interventi per la Linea rossa in via San Donato, tra la rotonda Biavati e via Andreini, e a Borgo Panigale, nel tratto di via Marco Emilio Lepido compreso tra via C. Ducati e via Caduti di Amola. Novità anche per Porta San Felice.Porta San FeliceCon qualche giorno di anticipo, già dalla prossima settimana si intensificano i lavori a Porta San Felice interessando una porzione dell’incrocio con i viali, dando così inizio a un intervento che proseguirà per tutta l’estate, strutturato in due fasi al fine di garantire sempre la circolazione lungo i viali, con piccoli restringimenti e qualche deviazione di corsia. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Linea rossa del tram, rush finale in San Donato e Borgo Panigale. Cosa cambia a Porta San Felice Bologna, 2 maggio 2025 – Dopo la riapertura di via Ugo Bassi, è la volta delper il cantiere dela San. Nei prossimi giorni entreranno nella terza e ultima fase gli interventi per lain via San, tra la rotonda Biavati e via Andreini, e a, nel tratto di via Marco Emilio Lepido compreso tra via C. Ducati e via Caduti di Amola. Novità anche perSanSanCon qualche giorno di anticipo, già dalla prossima settimana si intensificano i lavori aSaninteressando una porzione dell’incrocio con i viali, dando così inizio a un intervento che proseguirà per tutta l’estate, strutturato in due fasi al fine di garantire sempre la circolazione lungo i viali, con piccoli restringimenti e qualche deviazione di corsia. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tram, via Ugo Bassi oggi riapre. Terminati i lavori della linea rossa. Autobus: si torna alla normalità - Via Ugo Bassi riapre. Terminati i lavori della Linea Rossa del tram, il salotto del centro aprirà anche al traffico privato autorizzato e al trasporto pubblico, dopo che dal 14 aprile è tornata percorribile solo per pedoni e biciclette. Una riapertura arrivata cinque giorni dopo (il cantiere doveva terminare il 23, ndr) a causa delle piogge degli ultimi giorni che hanno rallentato il consolidamento dei lavori del tram. 🔗ilrestodelcarlino.it

Linea rossa del tram a Bologna, fine lavori in via Ugo Bassi: quando riapre / Foto - Bologna, 10 aprile 2025 – La Linea Rossa del tram in via Ugo Bassi è praticamente pronta. Ora non resta che attendere fino a lunedì 14 aprile, quando il cantiere verrà smantellato lasciando spazio a una strada “completamente riqualificata sia in superficie, con la pavimentazione di basoli restaurati solcata dai binari (foto), sia sotto il piano strada, dove corrono le nuovissime reti dei sottoservizi (tubature di acqua, luce, gas e reti digitali)”, come assicurano dal Comune di Bologna. 🔗ilrestodelcarlino.it

Tram linea rossa, a che punto sono i lavori: nuova rivoluzione in centro a Bologna - Cosa succede in aprile: le attività del cantiere si intensificano in zona San Felice, interessando tutta la via dalla Porta sino ad Abbadia. Tutte le informazioni utili su viabilità e parcheggi 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Linea rossa del tram, rush finale in San Donato e Borgo Panigale. Cosa cambia a Porta San Felice; Tram Bologna linea Rossa, cosa succede dal 5 maggio a porta San Felice, in San Donato e a Borgo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Linea rossa del tram, rush finale in San Donato e Borgo Panigale. Cosa cambia a Porta San Felice - I lavori arrivano all’incrocio dei viali e dureranno tutta l’estate. Modifiche alla viabilità da lunedì 5 maggio in viale Silvani (viene eliminata la corsia preferenziale) e via Saffi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Tram, via Ugo Bassi oggi riapre. Terminati i lavori della linea rossa. Autobus: si torna alla normalità - Finito il cantiere: ora l’arteria del centro nuovamente percorribile da mezzi privati autorizzati e pubblici. Dal 14 aprile aveva riaperto a bici e pedoni. In via Carbonesi concluso il restyling della ... 🔗msn.com

Tram a Bologna, via San Felice chiusa per i cantieri: le deviazioni dei bus e cosa dicono i commercianti - I cantieri della linea rossa del tram chiudono la strada, dal 28 aprile invece anche via Ugo Bassi riaprirà al traffico privato e al trasporto pubblico ... 🔗corrieredibologna.corriere.it