L’impero del gelato si espande | nuova apertura a Ravenna E il Gambero Rosso lo premia

Ravenna, 2 maggio 2025 – Per Cosimo Cazzato il gelato è sempre stato una passione, ancor prima di diventare un lavoro. Per questo ha rilevato la 'Gelateria degli Esarchi', ora chiamata 'Gelati allegri' in via IV Novembre e tra una settimana ne inaugurerà un'altra all'interno del Mercato coperto. Idee e progetti non gli mancano e, infatti, nella primavera del prossimo anno ha intenzione di aprire la gastronomia Stella, pochi metri più in là, sempre in via IV Novembre, un'attività che ha rilevato dopo la chiusura della storica gestione. Per metà calabrese e per metà lucano, Cazzato dopo la laurea in economia ha preferito inseguire i sogni."Ho sempre trasformato le passioni in lavoro" assicura, e di passioni ne ha tante, a partire da quella dell'antiquariato. "La mia prima bottega d'arte – racconta – l'ho aperta a Cervia, sul lungo-canale.

