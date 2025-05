L’Imam deve morire nel romanzo di Enzo Amendola il caso Moro d’Oriente | presentazione a Napoli

Napoli), Enzo Amendola presenta “L’Imam deve morire” (Mondadori). Saranno presenti Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Intervengono Lucia Annunziata, europarlamentare, e Raffaella Ferrè, giornalista e scrittrice.La vicenda1978. L’Italia e? scossa dagli anni di piombo e dal sequestro Moro, quando un’altra scomparsa intorbidisce acque gia? nere. Musa al- Sadr, Imam leader degli sciiti libanesi, e? svanito insieme al suo seguito e le sue ultime tracce sembrano condurre a Roma.Il capitano dei servizi segreti italiani Roberto Stancanelli riceve dai suoi superiori l’incarico di indagare. Sin dalle prime fasi dell’inchiesta, pero?, Stancanelli si convince che L’Imam nella capitale non ci e? mai arrivato. 🔗 Giovedì 8 maggio, alle ore 17, all’Archivio di Stato (Piazzetta del Grande Archivio, 5 a),presenta “” (Mondadori). Saranno presenti Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato, Gaetano Manfredi, sindaco di. Intervengono Lucia Annunziata, europarlamentare, e Raffaella Ferrè, giornalista e scrittrice.La vicenda1978. L’Italia e? scossa dagli anni di piombo e dal sequestro, quando un’altra scomparsa intorbidisce acque gia? nere. Musa al- Sadr, Imam leader degli sciiti libanesi, e? svanito insieme al suo seguito e le sue ultime tracce sembrano condurre a Roma.Il capitano dei servizi segreti italiani Roberto Stancanelli riceve dai suoi superiori l’incarico di indagare. Sin dalle prime fasi dell’inchiesta, pero?, Stancanelli si convince chenella capitale non ci e? mai arrivato. 🔗 Ildenaro.it

