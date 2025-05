Lily James sarà un' artista nel nuovo film Photo Booth

Lily James sarà la protagonista di un nuovo thriller intitolato Photo Booth, le cui riprese si svolgeranno a partire da ottobre in Australia e a Londra. Alla regia del film saranno impegnati Spencer e Lloyd Harvey e l'attrice avrà la parte din un'artista, Jean Bouchet, che decide di mettere in pausa la sua carriera prima di avere figli. Cosa racconterà Photo Booth Il film Photo Booth racconterà quello che accade a Jean, il personaggio affidato a Lily James, che, all'apice della sua carriera, ha sempre scelto di dare precedenza all'ambizione e non alla famiglia. Dopo un altro passo indietro devastante .

