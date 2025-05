Lido la nuova campagna Gucci ispirata agli stabilimenti balneari | la protagonista è Daisy Edgar-Jones

Lido: Gucci ha deciso di nominare così la nuova campagna estiva, che ha per protagonista l’attrice Daisy Edgar-Jones. Per celebrare gli iconici stabilimenti, simbolo dell’estate italiana, la maison di Kering si ispira agli elementi simbolo della bella stagione: i costumi, i dettagli all’uncinetto e in rafia, unito al denim. Lido, Gucci lancia la nuova campagna estiva con Daisy Edgar-JonesA scattare la campagna è Jim Goldberg, che cattura la poesia della vacanza: quando il tempo sembra rallentare e i colori sono più intensi attraverso la luce del sole, ecco spuntare l’attrice britannica, al suo debutto con la maison italiana. La protagonista di Normal People posa su una barca assieme all’attore inglese David Jonsson, e all’attore e cantante francese Aliocha Schneider, entrambi al loro debutto con Gucci. 🔗 Metropolitanmagazine.it - “Lido”, la nuova campagna Gucci ispirata agli stabilimenti balneari: la protagonista è Daisy Edgar-Jones Si chiamaha deciso di nominare così laestiva, che ha perl’attrice. Per celebrare gli iconici, simbolo dell’estate italiana, la maison di Kering si ispiraelementi simbolo della bella stagione: i costumi, i dettall’uncinetto e in rafia, unito al denim.lancia laestiva conA scattare laè Jim Goldberg, che cattura la poesia della vacanza: quando il tempo sembra rallentare e i colori sono più intensi attraverso la luce del sole, ecco spuntare l’attrice britannica, al suo debutto con la maison italiana. Ladi Normal People posa su una barca assieme all’attore inglese David Jonsson, e all’attore e cantante francese Aliocha Schneider, entrambi al loro debutto con. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ma quanto ci piace il nuovo taglio pixie di Zendaya per la nuova campagna di Zone Dreamers? - Zendaya non è nuova a trasformazioni audaci. Dai red carpet alle copertine internazionali, ha dimostrato più volte di non avere paura di reinventarsi. Ma questa volta ha davvero sorpreso tutti, apparendo con un look completamente nuovo — e inaspettato — nella campagna “Zone Dreamers” realizzata per il brand sportivo On. Un taglio pixie spettinato, orecchie appuntite e un’atmosfera che oscilla tra il futuristico e il fiabesco: Zendaya non veste i panni di un’icona pop, ma di un personaggio di un film che, in realtà, non esiste. 🔗metropolitanmagazine.it

Roma-Lido, bando Astral per la nuova stazione Torrino-Mezzocammino - Roma, 12 marzo 2025 – È stata pubblicata la gara per la realizzazione della nuova stazione Torrino-Mezzocammino della linea Roma-Lido, che sarà realizzata con fondi giubilari per un investimento complessivo di 5,69 milioni di euro. Le offerte dovranno pervenire ad Astral entro il prossimo 26 marzo 2025. Alla nuova stazione, che servirà il quadrante Torrino-Mezzocammino, si accederà da via di Trafusa, davanti al parcheggio per le auto già esistente. 🔗ilfaroonline.it

#ChiamalePerNome, al via la nuova campagna Sanofi per le malattie rare - ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2025 che coincide, come ogni anno, con l’ultimo giorno del mese di febbraio, Sanofi presenta la sua nuova campagna di sensibilizzazione su questo tema, #ChiamalePerNome.La campagna intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica l’importanza di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle malattie rare e sull’impatto che ciascuna malattia ha su chi vi convive e sui suoi familiari e caregiver, promuovendo un linguaggio rispettoso e scevro da pregiudizi, ma anche lontano da quei miti e stereotipi che tolgono ... 🔗unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gucci Lido: la nuova campagna estate 2025; Gucci chiama Daisy Edgar-Jones come volto della nuova campagna Lido; Gucci chiama Daisy Edgar-Jones come volto della nuova campagna Lido; Penn Badgley per Moncler Collection e le altre campagne pubblicitarie moda da non perdere. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gucci Lido: la nuova campagna della Maison è una poesia balneare - Scoprite Gucci Lido, la campagna estate 2025 della Maison: un omaggio all’eleganza dei lidi italiani con l’iconico stile Gucci. 🔗grazia.it

Gucci chiama Daisy Edgar-Jones come volto della nuova campagna Lido - La maison di Kering celebra l’estate con gli scatti di Jim Goldberg che esaltano i suoi look freschi interpretati dall’attrice Daisy Edgar-Jones. Dai capi in denim ai costumi fino agli accessori reali ... 🔗msn.com

Gucci presenta la nuova campagna Gucci Lido - Gucci Lido celebra l'estate italiana con una collezione ispirata ai lidi balneari, interpretata da Daisy Edgar-Jones, Aliocha Schneider e David Jonsson. 🔗fashiontimes.it