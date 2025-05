Liceo sportivo | sorteggio per decidere chi accede alla prima classe

Liceo sportivo si trasforma in una vera e propria lotteria per gli studenti di un istituto in provincia di Firenze. Infatti, per l'anno scolastico 202526, ben 41 ragazzi avevano scelto questa specializzazione, ma l'Ufficio scolastico regionale ha autorizzato solo una classe, con un limite massimo di 30 alunni. A causa di questo, 11 studenti rischiano di rimanere esclusi.

