Libertà di stampa l’Italia scende al 49esimo posto nel mondo

Libertà di stampa globale nel 2025 è ai minimi storici». È l'allarme lanciato da Reporters Sans Frontieres, che ha stilato il suo annuale Press Freedom Index. La classifica dedicata alla Libertà di stampa a livello globale vede in testa la Norvegia, seguita da Estonia e Paesi Bassi. In fondo Cina, Corea del Nord ed Eritrea. E l'Italia? Ha perso tre posizioni rispetto al 2024, precipitando fino al 49esimo posto: si tratta del risultato peggiore in Europa Occidentale. Ai piedi del podio c'è la Svezia, seguita dalla Finlandia. Poi Danimarca, Irlanda, Portogallo, Svizzera e Repubblica Ceca. I primi 15 Paesi in classifica sono tutti europei (Germania 11esima), 'dominio' interrotto dalla Nuova Zelanda 16esima. Il primo Paese delle Americhe è Trinidad e Tobago, piccolo Stato insulare caraibico che si trova al 19esimo posto, davanti a Spagna (23) e Francia (25).

Nel mondo la libertà di stampa è al "minimo storico", l'Italia scende al 49esimo posto. Il report di Rsf - Siamo il Paese peggiore dell'Europa occidentale, scesi di ben tre posti (dal 46esimo al 49esimo) nella classifica generale. Passano gli anni e i numeri di Reporters sans frontières che riguardano la libertà di stampa per l'Italia, ma non solo, sono sempre più impietosi. Proprio alla vigilia della Giornata internazionale per la libertà di stampa, l'organizzazione no profit anticipa i risultati del suo report annuale (basato su cinque categorie: politica, diritti, economia, socio-cultura e sicurezza) e, a proposito del nostro Paese, scrive: "La libertà di stampa in Italia continua a essere ...

Libertà di stampa, l'Italia scende al 49esimo posto nel mondo: prima la Norvegia, calano anche gli Usa di Trump - L'Italia si piazza al 49esimo posto nella classifica globale sulla libertà di stampa stilata ogni anno da Reporters Sans Frontier, scendendo di tre posizioni rispetto allo scorso anno e ottenendo il peggior risultato dei Paesi dell'Europa occidentale. La Norvegia si conferma sul gradino più alto del podio, seguita da Estonia e Paesi Bassi. Al lato opposto della classifica si collocano invece la Cina (178esima), la Corea del Nord (179esima) e l'Eritrea (180esima).

Libertà di stampa, classifica Reporters Sans Frontieres: Norvegia modello, Italia 49esima - (Adnkronos) – Nel mondo la libertà di stampa è sempre più minacciata e l'Italia scende ancora nella classifica globale stilata da Reporters Sans Frontieres, perdendo 3 gradini sul 2024 e piazzandosi al 49mo posto, il risultato peggiore in Europa Occidentale. La Norvegia rimane leader e modello nella classifica globale, seguita da Estonia e Paesi Bassi.

