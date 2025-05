Libertà di stampa l’Italia scende al 49esimo posto nel mondo | prima la Norvegia calano anche gli Usa di Trump

l'Italia si piazza al 49esimo posto nella classifica globale sulla Libertà di stampa stilata ogni anno da Reporters Sans Frontier, scendendo di tre posizioni rispetto allo scorso anno e ottenendo il peggior risultato dei Paesi dell'Europa occidentale. La Norvegia si conferma sul gradino più alto del podio, seguita da Estonia e Paesi Bassi. Al lato opposto della classifica si collocano invece la Cina (178esima), la Corea del Nord (179esima) e l'Eritrea (180esima). In linea generale, il quadro tracciato dall'organizzazione Reporter Sans Frontier è piuttosto cupo. «La situazione della Libertà di stampa globale nel 2025 è ai minimi storici», spiega l'organizzazione nella sua analisi. «Più di metà della popolazione mondiale vive in Paesi con una situazione "molto grave"».La Libertà di stampa in ItaliaPer quanto riguarda il brutto risultato dell'Italia, secondo il report di Rsf il principale ostacolo a una libera informazione restano le minacce delle «organizzazioni mafiose, in particolare nel Sud del Paese, nonché dei vari gruppi estremisti che commettono atti di violenza».

Libertà di stampa sotto attacco in Europa, tra i paesi più a rischio c’è anche l’Italia: cosa dice il rapporto - Il rapporto 2025 di Liberties denuncia un deterioramento generalizzato della libertà di stampa nell'UE, aggravato da concentrazioni proprietarie, pressioni politiche e aggressioni ai giornalisti. L'Italia figura tra i paesi a rischio, con un servizio pubblico vulnerabile e casi gravi di interferenze.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Libertà di stampa, classifica Reporters Sans Frontieres: Norvegia modello, Italia 49esima - (Adnkronos) – Nel mondo la libertà di stampa è sempre più minacciata e l'Italia scende ancora nella classifica globale stilata da Reporters Sans Frontieres, perdendo 3 gradini sul 2024 e piazzandosi al 49mo posto, il risultato peggiore in Europa Occidentale. La Norvegia rimane leader e modello nella classifica globale, seguita da Estonia e Paesi Bassi. […] 🔗periodicodaily.com

