Libertà di stampa Italia declassata al 49esimo posto | è la peggiore in Europa occidentale

49esimo posto non è solo un numero. È un campanello d’allarme, una diagnosi clinica sulla salute democratica dell’Italia. Reporter senza frontiere (Rsf) lo ha messo nero su bianco nel suo indice 2025: la Libertà di stampa nel nostro Paese peggiora ancora, tre posizioni in meno rispetto al 2024, con il risultato peggiore di tutta l’Europa occidentale. E non è una discesa accidentale, ma la conseguenza diretta di pressioni economiche, ingerenze politiche, minacce e un clima di intimidazione sistematica.Libertà di stampa, la morsa economica e la concentrazione editorialeDietro il declino c’è un dato strutturale: il giornalismo non è economicamente sostenibile. Secondo Rsf, i media Italiani sono sempre più dipendenti da pubblicità e fondi statali distribuiti con logiche opache. La vicenda dell’agenzia AGI e la possibile acquisizione da parte del gruppo del deputato di maggioranza Antonio Angelucci – già editore di testate nazionali e imprenditore sanitario – è la fotografia plastica di un conflitto d’interessi che mina la pluralità e consegna l’informazione nelle mani del potere. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Libertà di stampa, Italia declassata al 49esimo posto: è la peggiore in Europa occidentale Ilnon è solo un numero. È un campanello d’allarme, una diagnosi clinica sulla salute democratica dell’. Reporter senza frontiere (Rsf) lo ha messo nero su bianco nel suo indice 2025: ladinel nostro Paese peggiora ancora, tre posizioni in meno rispetto al 2024, con il risultatodi tutta l’. E non è una discesa accidentale, ma la conseguenza diretta di pressioni economiche, ingerenze politiche, minacce e un clima di intimidazione sistematica.di, la morsa economica e la concentrazione editorialeDietro il declino c’è un dato strutturale: il giornalismo non è economicamente sostenibile. Secondo Rsf, i mediani sono sempre più dipendenti da pubblicità e fondi statali distribuiti con logiche opache. La vicenda dell’agenzia AGI e la possibile acquisizione da parte del gruppo del deputato di maggioranza Antonio Angelucci – già editore di testate nazionali e imprenditore sanitario – è la fotografia plastica di un conflitto d’interessi che mina la pluralità e consegna l’informazione nelle mani del potere. 🔗 Lanotiziagiornale.it

