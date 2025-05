Libertà di stampa classifica Reporters Sans Frontieres | Norvegia modello Italia 49esima

Nel mondo la libertà di stampa è sempre più minacciata e l'Italia scende ancora nella classifica globale stilata da Reporters Sans Frontieres, perdendo 3 gradini sul 2024 e piazzandosi al 49mo posto, il risultato peggiore in Europa Occidentale. La Norvegia rimane leader e modello nella classifica globale, seguita da Estonia e Paesi Bassi.

Libertà di stampa, cosa ci dice e come viene stilata la classifica di Reporter Senza Frontiere - Secondo l’ultimo rapporto di Reporter Senza Frontiere, la libertà di stampa a livello globale nel 2024 appare sempre più sotto pressione, principalmente a causa delle autorità politiche, che dovrebbero invece garantirne il rispetto. L’analisi ha evidenziato come, tra i cinque indicatori utilizzati per stilare la classifica annuale, quello politico abbia registrato la più significativa diminuzione, con un calo medio di 7,6 punti. 🔗lettera43.it

Stampa & libertà - Credo che con questo governo e gli attuali governi europei la libertà di stampa abbia i giorni o le ore contate. Miriam Alessivia email Gentile lettrice, a parte i governi europei e le leggi del governo Meloni tese a ridurre gli spazi di libertà della stampa, direi che i più pericolosi nemici del giornalismo sono i giornalisti e i loro editori. La quasi totalità della carta stampata e dell’informazione televisiva fa parte di un “cartello” – a mio parere criminoso – che, in similitudine ai cartelli di Medellin, spaccia disinformazione. 🔗lanotiziagiornale.it

