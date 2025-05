Li hanno arrestati Choc al concerto del Primo maggio fatti terribili La scoperta solo oggi

concertone del Primo maggio a Roma, simbolo della celebrazione dei diritti dei lavoratori e appuntamento immancabile per migliaia di giovani e famiglie, è stato segnato quest’anno da un episodio inquietante. Nella cornice affollata di piazza San Giovanni, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza che si trovava in fila per accedere all’area riservata del grande evento musicale organizzato da Cgil, Cisl e Uil. La notizia è stata confermata dalla Questura di Roma, che ha reso noti i dettagli dell’intervento svolto giovedì scorso dagli agenti del commissariato Esquilino, prontamente attivati dalla richiesta di aiuto della giovane vittima.La ragazza, secondo quanto ricostruito, è riuscita ad allontanarsi grazie all’aiuto di un’amica e a raggiungere gli agenti di polizia presenti sul posto per garantire l’ordine pubblico. 🔗 Il tradizionalene dela Roma, simbolo della celebrazione dei diritti dei lavoratori e appuntamento immancabile per migliaia di giovani e famiglie, è stato segnato quest’anno da un episodio inquietante. Nella cornice affollata di piazza San Giovanni, tre uomini sono staticon l’accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza che si trovava in fila per accedere all’area riservata del grande evento musicale organizzato da Cgil, Cisl e Uil. La notizia è stata confermata dalla Questura di Roma, che ha reso noti i dettagli dell’intervento svolto giovedì scorso dagli agenti del commissariato Esquilino, prontamente attivati dalla richiesta di aiuto della giovane vittima.La ragazza, secondo quanto ricostruito, è riuscita ad allontanarsi grazie all’aiuto di un’amica e a raggiungere gli agenti di polizia presenti sul posto per garantire l’ordine pubblico. 🔗 Caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bambini adescati al parco ed online per farli prostituire. Hanno tutti tra 9 e 15 anni… L’indagine choc della Polizia. Arrestati due uomini di 43 e 52 anni a Roma - Un’indagine che svela un pericolo silenzioso Una vicenda inquietante ha scosso la Capitale, portando all’arresto di due uomini di 43 e 52 anni, accusati di adescamento e sfruttamento di minori. Le indagini, condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato e coordinate dalla Procura di Roma, hanno svelato come i due individui avessero avvicinato bambini tra i 9 e i 15 anni sia nei parchi pubblici che attraverso piattaforme di gioco online. 🔗dayitalianews.com

“Ma che fanno?! Pure loro…”. Amadeus e Giovanna Civitillo, choc per il pubblico: li hanno beccati così - Anche le coppie più affiatate possono avere momenti di tensione, e Amadeus e Giovanna Civitillo non fanno eccezione. Nei giorni scorsi, il celebre conduttore e sua moglie sono stati protagonisti di un acceso confronto in un parco di Milano, sotto gli occhi di passanti e jogger mattinieri. A rendere la notizia ancora più sorprendente è il fatto che la scena si sia svolta all’aperto, lontano dalle mura domestiche, come documentato dalla rivista Oggi, che ha pubblicato una serie di immagini che ritraggono la coppia in un momento di evidente tensione. 🔗caffeinamagazine.it

Choc a Fermo, ragazzo autistico aggredito dal branco: lo hanno picchiato fino a farlo svenire - (Adnkronos) – Aggressione choc a Fermo dove un ragazzo autistico è stato brutalmente picchiato dal branco. "La violenta aggressione di… L'articolo Choc a Fermo, ragazzo autistico aggredito dal branco: lo hanno picchiato fino a farlo svenire proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Altre fonti ne stanno dando notizia

Macedonia del Nord, rogo al concerto in discoteca: 59 morti. Choc e arresti; Tassista accoltellato e rapinato a Bari, il video choc dell’aggressione; Tassista accoltellato, Bari sotto choc. Arrestati Giovanni Monno e Angela Devincenzo: erano già stati in carcere; Attacco Mosca, Putin: “Commesso da islamisti radicali, ma voglio sapere chi l’ha ordinato”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Violenza sessuale al concerto del Primo Maggio: arrestati tre ventenni - Il gruppo ha palpeggiato una gionva ragazza mentre era in attesa con un'amica di fare accesso all'interno dell'area riservata ... 🔗romatoday.it

Incendio discoteca in Macedonia, 59 morti durante un concerto (118 feriti). Ipotesi rogo causato da uso di dispositivi pirotecnici. Organizzatori arrestati - I media locali hanno ipotizzato che l'incendio sia stato probabilmente causato dall'uso di dispositivi pirotecnici. ORGANIZZATORI ARRESTATI Gli organizzatori del concerto sono stati arrestati. 🔗msn.com