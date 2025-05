L’hanno trovata morta non se lo aspettava nessuno | l’ultimo messaggio da brividi

l'ultimo messaggio è da brividi, nessuno si aspettava una fine del genere: la ragazza è stata trovata morta, un vero e proprio shock per tutta la comunità Il mondo dello sport ha subito una tragedia terribile, nello specifico del softball. Alice giocava nelle Blue Girls Pianoro, un comune in provincia di Bologna, ed era allenatrice . L'articolo L'hanno trovata morta, non se lo aspettava nessuno: l'ultimo messaggio da brividi Temporeale Quotidiano.

