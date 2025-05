L’hanno dovuto portare via Pierina Paganelli la notizia dal carcere su Louis Dassilva

Louis Dassilva ha lasciato il carcere di Rimini. Il trasferimento dalla casa circondariale è avvenuto d'urgenza e sotto stretta sorveglianza, mentre l'uomo si trova in custodia cautelare per l'omicidio di Pierina Paganelli. Dassilva, 35 anni, è in carcere dallo scorso 16 luglio con l'accusa di aver ucciso l'anziana vicina di casa, una donna di 78 anni, ritrovata priva di vita nel garage condominiale di via del Ciclamino il 4 ottobre 2023. L'uomo si è sempre dichiarato innocente, ma le sue parole non hanno finora convinto i giudici, che hanno convalidato due ordinanze di custodia cautelare. Il caso, che ha sconvolto la tranquilla comunità riminese, ruota attorno a una rete di relazioni familiari e sentimentali complesse.

