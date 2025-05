Lezioni anti truffa per gli anziani con la Polizia di Stato a Misinto

Misinto organizza un evento informativo e preventivo contro le truffe rivolte ad anziani e persone fragili. L’iniziativa, dal titolo “Sono informato, non ci casco!”, si terrà domenica 4 maggio alle ore 16 al Centro anziani di via Marconi 13. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato – Questura di Monza . 🔗 Il Comune diorganizza un evento informativo e preventivo contro le truffe rivolte ade persone fragili. L’iniziativa, dal titolo “Sono informato, non ci casco!”, si terrà domenica 4 maggio alle ore 16 al Centrodi via Marconi 13. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con ladi– Questura di Monza . 🔗 Ilnotiziario.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Sono reati devastanti a livello psicologico»: scatta la campagna anti-truffa per gli anziani. - ANCONA – Un'alleanza istituzionale e sociale per proteggere i cittadini più anziani e vulnerabili dalle truffe, un fenomeno criminale in crescita che genera forte allarme sociale. È questo l'obiettivo della campagna “Non sei solo. Insieme per la sicurezza”, presentata dal Comune di Ancona, in... 🔗anconatoday.it

Truffa telefonica agli anziani dei finti carabinieri, fermata la banda - La Polizia di Stato ha smantellato una folta rete di criminali specializzata in truffe aggravate ai danni di anziani e operante in tutto il territorio nazionale. La metodologia di raggiro utilizzata dal gruppo era ben brevettata e vedeva i malviventi fingersi degli esponenti delle forze dell’ordine – Carabinieri per l’esattezza – che dopo un primo contatto telefonico con le vittime, chiedevano loro delle somme di denaro da pagare subito per evitare che un parente, un figlio solitamente, venisse condotto in carcere. 🔗quifinanza.it

Truffa agli anziani, si finge carabiniere e raggira una 85enne: arrestato un 18enne - Si finge carabiniere e truffa anziana, arrestato un 18enne. Si sarebbe finto un carabiniere e avrebbe sottratto a un'anziana di 85 anni di Castellana Grotte (Bari) gioielli in oro e 300 euro in... 🔗quotidianodipuglia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lezioni anti truffa per gli anziani con la Polizia di Stato a Misinto; Raggiri agli anziani, ripartono i corsi anti truffa e di alfabetizzazione digitale. In cordata Comune, Prefettura, associazioni; Partito da San Bonaventura il corso anti-truffa per gli anziani; Le lezioni antitruffa per gli anziani: “Non date mai informazioni al telefono”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Truffa agli anziani, i metodi più utilizzati: come riconoscerla e come reagire - La truffa agli anziani è una delle più diffuse e odiose. Persone anziane, che spesso vivono in casa da sole, vengono contattate telefonicamente da finti carabinieri o poliziotti che raccontano ... 🔗ilmattino.it

Sos truffe agli anziani. Dal telefono alle mail, il decalogo della polizia per evitare le trappole - Prevenzione, modalità di truffa e comportamenti da adottare quando ... chiamando spesso proprio gli anziani – ha spiegato –. È importante non dare credito a queste telefonate e chiedere ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Flagello truffe agli anziani: vittime due novantenni. Bottino da 10mila euro. Ecco il vademecum anti frode - I dati sono allarmanti: nel 2024 in Puglia si contano 431 casi “diretti” di truffe ... i nostri anziani. La Uil c’è», - conclude la segretaria UilP. Ecco il vademecum anti frode e uno ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it