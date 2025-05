L’exploit di Maguire sotto la guida di Amorim | è diventato Harrydinho e fa l’ala Telegraph

Maguire, your defence is terrified!» («la tua fase difensiva è terrificante») ormai sembra essere un lontano ricordo, perché il difensore inglese ormai è diventato il nuovo idolo dei tifosi del Manchester United. L’exploit avuto sotto la guida di Ruben Amorim non è passato inosservato e anche ieri si è reso protagonista nel match di Europa League contro l’Athletic Bilbao.Addirittura, sui social i suoi compagni hanno condiviso un fotomontaggio del suo volto con il corpo di Diego Armando Maradona.L’exploit di Maguire sotto la guida di Amorim: è diventato “Harrydinho” e fa l’alaIl Telegraph sottolinea anche il soprannome “Harrydinho” per l’ex Leicester:Ruben Amorim ha reso omaggio a Harry Maguire («È una buona ala. Ci sono momenti in cui senti che tutto ciò che fai nella tua carriera è sbagliato, ma questo è un momento positivo per lui e per la squadra») dopo che il difensore ha contribuito a uno dei migliori risultati in trasferta europei del Manchester United. 🔗 Ilnapolista.it - L’exploit di Maguire sotto la guida di Amorim: è diventato “Harrydinho” e fa l’ala (Telegraph) Il coro «Harry, your defence is terrified!» («la tua fase difensiva è terrificante») ormai sembra essere un lontano ricordo, perché il difensore inglese ormai èil nuovo idolo dei tifosi del Manchester United.avutoladi Rubennon è passato inosservato e anche ieri si è reso protagonista nel match di Europa League contro l’Athletic Bilbao.Addirittura, sui social i suoi compagni hanno condiviso un fotomontaggio del suo volto con il corpo di Diego Armando Maradona.diladi: è” e faIllinea anche il soprannome “” per l’ex Leicester:Rubenha reso omaggio a Harry(«È una buona ala. Ci sono momenti in cui senti che tutto ciò che fai nella tua carriera è sbagliato, ma questo è un momento positivo per lui e per la squadra») dopo che il difensore ha contribuito a uno dei migliori risultati in trasferta europei del Manchester United. 🔗 Ilnapolista.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alla guida sotto l'effetto dell'alcool, automobilisti nei guai dopo i controlli dei carabinieri - Ancora comportamenti pericolosi lungo le strade messinesi, soprattutto nel weekend.I carabinieri, nelle scorse ore, hanno setacciato la zona Sud della città con pattugliamenti e posti di controllo finalizzati anche al contrasto delle violazioni al codice della strada. Al termine del servizio... 🔗messinatoday.it

I sovrani inglesi a lezione di pasta fresca, sotto la guida di chef Bottura - Dopo l'evento in municipio, in ricordo della Liberazione di Ravenna, avvenuta esattamente 80 anni fa, come da programma Carlo e Camilla si sono concessi alla piazza, recandosi in particolare al gazebo dove li aspettava lo chef Massimo Bottura, che ha fatto veder loro come si tira la pasta e... 🔗forlitoday.it

Sempre più donne alla guida dei trasporti targati Arriva. E il gap salariale tra autisti è sotto l’1% - Bergamo. Attuare una strategia aziendale che favorisca il necessario cambiamento culturale all’interno dell’organizzazione. Arriva Italia ha conseguito la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, un riconoscimento delle iniziative adottate dal Gruppo per ridurre il divario di genere in azienda. “Il traguardo – scrive l’azienda – attesta il nostro impegno nel garantire pari opportunità di crescita, equità salariale, politiche inclusive per la gestione delle diversità di genere e misure a tutela della maternità”. 🔗bergamonews.it