Lewis Hamilton la confessione sulla Ferrari | Cosa mi impedisce di essere costante

Ferrari non decolla. La Rossa è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Charles Leclerc più ottimista rispetto al suo compagno di Scuderia.Secondo il monegasco, lui e il britannico sono sulla strada giusta. Lewis Hamilton, invece, ha stilato un primo bilancia della sua nuova esperienza a Maranello, paragonandolo al suo inizio con la Mercedes."Ci sono tante cose che m'impediscono di essere costante. Anche in Mercedes i primi sei mesi furono duri. Ci si deve abituare e sto lavorando sodo per adattarmi. Non so Cosa aspettami qui a Miami, cercherò di fare il meglio possibile e ottimizzare la vettura. Leclerc ha fatto una grande gara a Gedda e dobbiamo ripeterci". La prima stagione in Ferrari per Lewis Hamilton no sta andando al meglio, ma il campione britannico confida nel cambio di rotta. 🔗 Liberoquotidiano.it - Lewis Hamilton, la confessione sulla Ferrari: "Cosa mi impedisce di essere costante" Lanon decolla. La Rossa è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Charles Leclerc più ottimista rispetto al suo compagno di Scuderia.Secondo il monegasco, lui e il britannico sonostrada giusta., invece, ha stilato un primo bilancia della sua nuova esperienza a Maranello, paragonandolo al suo inizio con la Mercedes."Ci sono tante cose che m'impediscono di. Anche in Mercedes i primi sei mesi furono duri. Ci si deve abituare e sto lavorando sodo per adattarmi. Non soaspettami qui a Miami, cercherò di fare il meglio possibile e ottimizzare la vettura. Leclerc ha fatto una grande gara a Gedda e dobbiamo ripeterci". La prima stagione inperno sta andando al meglio, ma il campione britannico confida nel cambio di rotta. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

F1: sarà Lewis Hamilton ad iniziare i test in Bahrain per la Ferrari, poi toccherà a Charles Leclerc - Giornata importantissima quella di domani per il Circus della F1. Scattano infatti in Bahrain, a Sakhir, i primi ed unici test collettivi stagionali ad anticipare il Mondiale che partirà dall’Australia il prossimo 14 marzo. La Ferrari ha voglia di rivalsa ed ha voglia soprattutto di vedere in pista la nuova stella: Lewis Hamilton. Il pilota britannico debutterà ufficialmente domani in mattinata: sarà infatti lui ad inaugurare la stagione della Rossa. 🔗oasport.it

F1, Lewis Hamilton: “Eccitante iniziare con la Ferrari, penso solo a lavorare perché so cosa mi serve” - Lewis Hamilton si è presentato con tanti sorrisi in conferenza stampa a Melbourne, sede del primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il sette-volte iridato ha dato il via alla sua nuova avventura, vestendo i colori della Ferrari, scuderia che l’ha sempre affascinato. Lewis ha avuto modo di prendere contatto con il team di Maranello e il Reparto Corse, cercando di estrarre più informazioni possibile dai test pre-season in Bahrain. 🔗oasport.it

Kimi Antonelli svela il consiglio di Lewis Hamilton dopo aver lasciato la Mercedes per la Ferrari - Kimi Antonelli ha raccontato cosa gli ha detto Lewis Hamilton prima di lasciargli il volante della sua Mercedes. Parole che il giovane pilota ha apprezzato tantissimo: "Cercherò di fare ciò che ha fatto lui".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lewis Hamilton, la confessione sulla Ferrari: Cosa mi impedisce di essere costante; Hamilton fa una brutale confessione mentre la Ferrari continua ad avere difficoltà dopo il GP dell'Arabia Saudita.; Sfide Ferrari: La confessione di Lewis Hamilton su una guida difficile dopo le qualifiche per il GP di Cina 2025.; [VIDEO] La confessione di Lewis Hamilton sulla Ferrari SF-25: Non ha niente a che vedere con la macchina che avevo prima, è unica. E la vibrazione.... 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

F1 GP Miami | Ferrari, Hamilton: “Non mi interessano le opinioni di chi non sa cosa sta accadendo” - Altro stralcio della conferenza stampa di Lewis Hamilton nel corso del giovedì di Miami. Il pilota della Ferrari è stato ovviamente al centro delle domande dei colleghi giornalisti, in un momento molt ... 🔗msn.com

Sainz spiega perché Hamilton è in difficoltà con la Ferrari: “C’era da aspettarselo…” - Al Gran Premio di Formula 1 a Miami la Rossa e l'inglese arrivano dopo la delusione e la preoccupazione scaturite per come sono andate le cose in Arabia ... 🔗fanpage.it

Lewis Hamilton non vuole sentir parlare di crisi della Ferrari - “Non abbiamo aggiornamenti di alcun tipo qui, ma Leclerc ha dimostrato cosa può fare questa macchina e noi dobbiamo fare altrettanto". 🔗msn.com