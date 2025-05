L’Europa gioca la carta da 50 miliardi | offerta a Trump per evitare la guerra commerciale

miliardi di euro per placare le tensioni commerciali con Washington: un'azione improntata sulla diplomazia, ma senza accettare imposizioni unilaterali. Il messaggio è arrivato da Maros Sefcovic, commissario europeo al Commercio e figura chiave nei colloqui con l'amministrazione Trump, in un'intervista al Financial Times che segna una svolta nei rapporti transatlantici."Se il problema del deficit commerciale è rappresentato da 50 miliardi, credo che possiamo davvero risolverlo rapidamente", ha dichiarato Sefcovic. L'Unione europea è disposta ad aumentare significativamente gli acquisti di gas naturale liquefatto (GNL), soia e altri beni statunitensi, ma non intende cedere alla richiesta americana di mantenere dazi del 10% sui prodotti europei.Nessun compromesso al ribasso: l'Ue alza la posta, ma pone dei limitiL'offerta è concreta, ma condizionata.

