L' eterno Blair e lo spostamento dell' asse progressista

delle più argute columnist del Guardian, pone un problema di non poco conto: come abbiamo fatto, dice in sostanza, a illuderci che Blair fosse progressista, se adesso esprime scetticismo sulle politiche verdi, dopo avere già stigmatizzato la cosiddetta cultura woke? Come abbiamo fatto a ritenerlo addirittura l’araldo della nuova sinistra? Trovo che la sua domanda colga perfettamente il punto riguardo alla galassia progressista. È indubbio che Blair sia stato uno dei pochi personaggi storici di cui ci abbia effettivamente gratificato questo secolo, che tracima di celebrità fugaci e inutili. Altrettanto è indubbio che avesse ragione il giovane David Cameron quando, durante un dibattito parlamentare, lo apostrofò dicendo: “You were the future once”. Ciò che è accaduto è esattamente questo; il futuro è passato, quindi Blair, mantenendo posizioni nel complesso sensate, ha visto spostarsi l’asse politico fino a venire oggi ritenuto passatista e codino. 🔗 Ilfoglio.it - L'eterno Blair e lo spostamento dell'asse progressista Zoe Williams, unae più argute columnist del Guardian, pone un problema di non poco conto: come abbiamo fatto, dice in sostanza, a illuderci chefosse, se adesso esprime scetticismo sulle politiche verdi, dopo avere già stigmatizzato la cosiddetta cultura woke? Come abbiamo fatto a ritenerlo addirittura l’araldoa nuova sinistra? Trovo che la sua domanda colga perfettamente il punto riguardo alla galassia. È indubbio chesia stato uno dei pochi personaggi storici di cui ci abbia effettivamente gratificato questo secolo, che tracima di celebrità fugaci e inutili. Altrettanto è indubbio che avesse ragione il giovane David Cameron quando, durante un dibattito parlamentare, lo apostrofò dicendo: “You were the future once”. Ciò che è accaduto è esattamente questo; il futuro è passato, quindi, mantenendo posizioni nel complesso sensate, ha visto spostarsi l’politico fino a venire oggi ritenuto passatista e codino. 🔗 Ilfoglio.it

Ne parlano su altre fonti

"L’eterno contemporaneo": alla Galleria dell'Accademia un anno di arte, cultura e percorsi inclusivi per celebrare Michelangelo - La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti con L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025, un progetto che prenderà il via il 6 marzo 2025 e si svilupperà nel corso dell'anno attraverso un ricco programma di eventi e iniziative, ideato... 🔗firenzetoday.it

Oggi 14 febbraio, festa di San Valentino: il patrono degli innamorati e testimone dell’amore eterno - Considerato il patrono degli innamorati, san Valentino è stato testimone dell’amore celebrato nel sacramento del matrimonio, affrontando per questo il martirio. Il 14 febbraio, in tante parti del mondo, come da noi in Italia, si festeggia la festa degli innamorati e san Valentino è il santo, di cui ricorre la memoria liturgica, ne è considerato ... Leggi tutto L'articolo Oggi 14 febbraio, festa di San Valentino: il patrono degli innamorati e testimone dell’amore eterno proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Papa Francesco vivrà in eterno nella mente dell’intera Umanità - Il Papa che vivrà in eterno nella mente dell’intera Umanità. Il pensiero del Santo Padre sempre rivolto verso i poveri. Muore con il dolore della guerra senza avere potuto vederne la fine come si auspicava avvenisse e pregava ogni giorno per questa conclusione, anche dal letto dell’ospedale dove combatteva per sottrarsi alla morte. Santo Padre sei stato una guida spirituale per il mondo intero. 🔗laprimapagina.it