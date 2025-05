L’eterna lite tra Renzi e Calenda che ci priva di un polo lib-dem in Italia

Italiane del 2027 è ampiamente iniziata. È iniziata per la verità nel momento in cui Donald Trump è tornato alla Casa Bianca e la politica estera – complice anche un paio di guerre alle porte dell'Europa – ha preso di nuovo il sopravvento sulle chiacchiere di Palazzo delle nostre parti.A destra e a sinistra si veleggia, mentre nel pantano del centro.Il destra-centro è alle prese con le sue incomprensioni ma tuttavia regge all'auto-logoramento, grazie anche alla presenza salvifica di Giorgia Meloni, che finora è riuscita a normalizzare persino Matteo Salvini. Intanto il campo largo cerca un'intesa impossibile in vista delle elezioni regionali ed Elly Schlein non riesce a liberarsi del fantasma dei populisti a cinque stelle, ostaggio della necessità, dell'obbligo, dell'urgenza di farsi perdonare qualcosa dal popolo che ha votato e vota per Giuseppe Conte.

Calenda promuove Meloni e umilia Renzi: “Fa polemiche di serie D, s’è vantato di un selfie con Macron…” - Parole gentili con Giorgia Meloni, cianuro per Matteo Renzi. Il leader di Azione, Carlo Calenda, in un’intervista al “Foglio-Inserto” promuove la presidente del Consiglio per il ruolo discreto ma efficace svolto nei giorni del funerale di Papa Francesco e per favorire il vertice tra Trump e Zelensky nella Basilica di San Pietro. “Giorgia Meloni ha fatto la padrona di casa, non ha dato adito a polemiche, si è comportata dignitosamente. 🔗secoloditalia.it

Renzi: “Calenda pensa che Meloni sia una brava leader, io che è incapace” - PERUGIA – “Almeno smetteremo di dire che con Carlo Calenda c’e’ discussione per questioni psicologiche. No. Calenda pensa che Giorgia Meloni sia una brava leader, io che non sia una brava leader. Che sia incapace. Questa e’ la differenza tra me e Calenda”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione del suo libro ‘L’Influencer’ a Perugia. “I volenterosi? Un’operazione importante quella a livello internazionale. 🔗lopinionista.it

Dal Pd alla corsa a destra, via Renzi e Calenda - Le biografie politiche non mentono. A volte basta leggerle al contrario per capire dove si voleva arrivare fin dall’inizio. Giuseppe Luigi Cucca, oggi candidato sindaco del centrodestra a Nuoro, ha solo completato il giro. È stato Pd, poi Italia Viva, ora Azione. Infine, il posto che sembrava già scritto: la candidatura unitaria del centrodestra sardo, benedetta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Psd’Az e Riformatori. 🔗lanotiziagiornale.it

