L' estrema destra stravince le elezioni | ecco come può cambiare la politica britannica

Clamoroso risultato per Nigel Farage alle elezioni locali nel Regno Unito. Il suo partito, Reform UK, ha messo a segno una serie di vittorie che gli hanno permesso di eleggere il primo sindaco, decine di rappresentanti nei consigli comunali e il suo quinto deputato nazionale grazie a un'elezione.

La Germania al bivio delle elezioni con l’incognita dell’estrema destra - Domenica la Germania vota, e questa volta l’incognita non è solo chi governerà, ma chi sopravvivrà politicamente. Il tracollo dell’Spd di Olaf Scholz e la crisi dei Verdi hanno aperto la strada a un ritorno della Cdu, ma il quadro è più instabile di quanto Friedrich Merz voglia far credere. La crisi economica, le tensioni sociali e il peso dell’estrema destra rendono questo voto un passaggio decisivo, non solo per Berlino ma per l’intera Unione europea. 🔗lanotiziagiornale.it

Elezioni in Germania, vince il Cdu di Merz e l’estrema destra è seconda - La Germania è tornata alle urne registrando un’affluenza record (84%), la più alta dai tempi della riunificazione del Paese. Il voto ha segnato un netto cambiamento degli equilibri politici: la Cdu di Friedrich Merz ha conquistato la vittoria con il 28,5% dei voti, mentre l’estrema destra rappresentata dall’Afd di Alice Weidel è salita significativamente, raggiungendo il 20,8%. A subire pesantemente questo scenario sono stati soprattutto i socialdemocratici di Olaf Scholz, che hanno ottenuto appena il 16,5%, risultato peggiore della loro storia. 🔗quifinanza.it

Elezioni in Germania: vince la Cdu, verso un governo a due con l’Spd. L’estrema destra vola ma non governerà - BERLINO – Il panorama politico tedesco esce profondamente trasformato dalle elezioni più importanti degli ultimi decenni. L’affluenza raggiunge l’84%, la più alta dal 1990. I partiti tradizionali crollano, mentre l’AfD raddoppia i consensi e la Linke riconquista terreno, spinta dal voto giovanile. Il futuro governo tra coalizioni difficili Il risultato più clamoroso è il crollo della Spd, che con il 16,5% tocca il peggior dato della sua storia. 🔗thesocialpost.it

Elezioni Gran Bretagna, l’estrema destra strappa un seggio al Labour. Colpo a Starmer - A vincere le elezioni suppletive nel nord-ovest dell’Inghilterra è Sarah Pochin, candidata Reform UK, partito guidato da Farage, noto per le sue posizioni anti-immigrazione ... 🔗msn.com

La destra polacca ha provato un candidato diverso: non sta funzionando - il partito di estrema destra, che ha governato il paese in modo semiautoritario dal 2015 al 2023, arriva alle elezioni indebolito da problemi giudiziari e di immagine. L’idea della bandierina ... 🔗ilpost.it

Per l'intelligence tedesca, AfD è una forza "estremista" che "minaccia la democrazia" - Alcune fazioni dell'AfD, come l'ala giovanile, erano già state classificate come estremiste, mentre il partito nel suo complesso era stato classificato come ... 🔗huffingtonpost.it