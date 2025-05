L' estrema destra di Farage strappa un seggio al Labour in Gran Bretagna

seggio, perduto per appena sei voti, ma le elezioni suppletive a Runcorn, nel nordovest dell'Inghilterra, segnano un punto a favore del partito Reform Uk di estrema destra guidato da Nigel Farage, che strappa il collegio elettorale al partito laburista al governo a Londra. La candidata di Reform UK, Sarah Pochin, si è imposta per un soffio sulla laburista Karen Shore."Il popolo di Runcorn e Helsby ha parlato, quando è troppo è troppo. Basta fallimenti Tory, basta bugie laburiste", così la vincitrice.Per Farage, accorso a celebrare la serata, è il segno che la sua destra estrema sarebbe pronta a riprendersi tutto il Regno Unito. Messaggio per il premier laburista Keir Starmer che ha riportato il suo partito al governo da pochi mesi: "Pensate al cambiamento.

Circolano voci insistenti secondo cui Elon Musk, magnate della tecnologia e co-responsabile del Dipartimento per l'Efficienza del Governo (DOGE) degli Stati Uniti, potrebbe presto lasciare il suo ruolo nell'amministrazione Trump. Secondo quanto riportato da testate come il Daily Mail, l'addio sarebbe imminente, anche se la Casa Bianca ha assicurato che completerà il proprio controverso mandato al DOGE.

Roma, 2 maggio 2025 - In Gran Bretagna, in un voto locale serratissimo, il partito di estrema destra Reform UK, ha vinto un seggio parlamentare contro il Partito Laburista al governo. In base ai risultati ufficiali, a vincere le elezioni suppletive nella circoscrizione di Runcorn e Helsby, nel nord-ovest dell'Inghilterra è stata Sarah Pochin, candidata di Reform UK, il partito guidato da Nigel Farage, noto per le sue posizioni anti-immigrazione.

I sondaggi politici nel Regno Unito dimostrano l'insoddisfazione del popolo per i due partiti principali, a causa della debole crescita economica, degli alti livelli di immigrazione irregolare e dei servizi pubblici in declino. Si tratta di questioni che Nigel Farage ha promesso di sistemare, dando una nuova speranza alla popolazione britannica

