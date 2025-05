L’errore da non commettere mai quando si fanno viaggi in auto con i figli piccoli secondo la criminologa

criminologa ha messo in guardia i genitori su una condotta che spesso, sfiniti dai capricci, mettono in atto in auto, mettendo a repentaglio la vita dei piccoli. 🔗 Unaha messo in guardia i genitori su una condotta che spesso, sfiniti dai capricci, mettono in atto in, mettendo a repentaglio la vita dei. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa significa quando i titoli non fanno prezzo: perché Borsa Italiana stamattina è andata in tilt - Milano, 7 aprile 2025 – Anche questa mattina più titoli in Borsa sono stati sospesi dalle contrattazioni; è successo a Mps e altri titoli bancari particolarmente bersagliati in queste turbolente giornate borsistiche, ma anche alla compratissima, fino a 5 giorni fa, Leonardo. Alcuni titoli bancari non sono neppure riusciti ad aprire a causa di un avvio di contrattazioni con quotazioni inferiori al 10% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso. 🔗quotidiano.net

Nuovo lavoro, i 10 errori da non commettere assolutamente - Trovare un impiego non è sempre semplice. Le aziende spesso preferiscono chi ha già esperienza o tendono a sottovalutare chi è rimasto disoccupato a lungo. Quando finalmente si ottiene un’opportunità, è fondamentale iniziare con il piede giusto. I primi giorni rappresentano un banco di prova delicato ma anche un’opportunità unica per costruire relazioni sane, dimostrare il proprio valore e guadagnare fiducia. 🔗quifinanza.it

Bruscandoli, perchè fanno bene: proprietà e ricette - Con l'arrivo della primavera la natura regala i suoi germogli, per gli amanti della cucina ecco l'ccasione giusta per unire la propria passione ad una bella passeggiata all'aria aperta in cerca dei bruscandoli, evitando di approfittare delle piante ai bordi delle strade eccessivamente trafficate... 🔗veronasera.it