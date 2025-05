L’Eredità – Tutti in viaggio | tutto quello che c’è da sapere sul programma

L'Eredità – Tutti in viaggio: anticipazioni, ospiti e streamingQuesta sera, venerdì 2 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tutti in viaggio, lo speciale in prima serata de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Anticipazioni e ospitiIl game show dedica una puntata tematica al desiderio di partire, ispirato dall'arrivo della bella stagione. Protagoniste della serata sei coppie note: Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino e Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Alba Parietti e Francesco Oppini. Le coppie si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza a Emergenza Sorrisi Ets.

L’Eredità torna in prima serata con lo speciale Tutti in Viaggio - Si intitola Tutti in Viaggio il nuovo speciale de L’Eredità, in prima serata su Rai 1 domani (venerdì 2 maggio) dopo Affari Tuoi. Il game show condotto da Marco Liorni dedica una puntata tematica al desiderio di partire, ispirato dall’arrivo della bella stagione ormai alle porte. Speciale L’Eredità – Tutti in Viaggio: le coppie in gioco A giocare saranno sei coppie note al pubblico televisivo: Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Alba Parietti ... 🔗davidemaggio.it

“L’Eredità – Tutti in viaggio” con Marco Liorni su Rai 1: la scaletta con i giochi e le coppie di concorrenti - L’Eredità – Tutti in Viaggio di domenica 27 aprile sarà una puntata speciale del noto game show, tutta dedicata al tema del viaggio. Accanto a Marco Liorni, torneranno le Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. I nomi delle sei coppie di concorrenti e il montepremi devoluto in beneficenza dalla Rai a Emergenza Sorrisi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

